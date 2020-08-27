Done ne demek? İngilizce Done kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Done kelimesi İngilizcede aslına bakılırsa, ‘do’ fiilinin 3. halidir. Amaca uygun şekilde farklı yerlerde kullanılan bir kelimedir. Bu kelimenin Türkçedeki karşılığı ise, ‘tamamlanmış ve bitmiş’ biçiminde karşılık bulunmaktadır. Tabii ayrıca değişik anlamları üzerinde kullanılan bir kelimedir.

Done Ne Demek?

Daha çok cümle içerisinde kullanılan done fiilinin karşılığı Türkçede, ‘Bitmiş veya tamamlanmış’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda İyi pişmiş ya da iyi kızarmış yemek veya et ve ekmek gibi durumlar için de kullanılmaktadır.

Diğer taraftan edilgen çatı üzerinden kullanılan cümlelerde kullanılır. Örneğin, ‘yapıldı ya da tamamlandı ve benzeri gibi anlamlara gelir. Ek olarak, ‘have ya da has’ kalıplarının yanında kullanmak için, ‘done’ fiili değerlendirilir. Bu doğrultuda ‘do’ fiilinin 3. hali olarak dile getirmek mümkün. Bu kelime Türkçede kullanılmaz iken İngilizce cümlelerde büyük bir öneme sahiptir.