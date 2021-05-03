Domuz Ne Yer? Yavru Güvercinler Nasıl Beslenir Ve Güvercinlerin En Çok Sevdiği Besinler Neler

Normal doğa koşullarında domuzları annesinin beslemesi gerekir. Yetişkin domuzlar ise daha çok ayrıştırıcı olarak beslenen bir hayvan olmaktadır. Bilinenlere göre domuzlara hem etçil hem otçul hem de leşçil beslenebilmektedir.

Domuz Ne Yer?

Doğal yaşamda domuzlar genel olarak buldukları tüm yiyecekleri yemektedir. Özellikle leşçil ve ayrıştırıcı beslene bu hayvanlar doğanın dengesi için oldukça önemli faktör olmaktadır. Amerika birleşik devletlerinde birçok domuz çiftliği ve domuz almaları atıkların arınması için kullanılmaktadır. Araştırmalar göre bu hayvanlar doğada bulunan her türlü şeyin yenilmesini sağlamaktadır. Bazı domuz türler bir miktar toprak bile yemektedir.

Bu hayvanların vücutlarının büyük kısmı yağdan oluşmaktadır. En çok sevdikleri yiyeceklere çeşitli hayvanların ölüleri ve buğday gibi yiyeceklerin lapası olmaktadır. Ayrıca bu hayvanların metabolizmaları çeşitli gıdaları da sindirebilmektedir. Türkiye toprakları üzerinde pek çok farklı boz domuz türü bulunmaktadır. Genellikle av sahalarında b8u hayvanlar avlanmakta ve hayvanlar yedirilmektedir. Sık sık avlanmalar ve bilinçsiz avlanalar nedeni ile birçok domuz türünün soyu tükenme altındadır. Ayrıca bazı domuz türleri asala büyümediği için ev için beslenmesi uygun olmaktadır.

Yavru Güvercinler Nasıl Beslenir ve Güvercinlerin En Çok Sevdiği Besinler Neler Olmaktadır?

Yavru güvercinler genellikle anneleri tarafında beslenmeye alışık hayvanlar olmaktadır. Bu hayvanların en sağlıklı şeklide beslenmesi için oldukça küçük yapıda bulunana gıdalar gerekmektedir. Bu gıdanın küçük olmasının nedeni bu hayvanların kursaklarının oldukça kolay dolaması olmaktadır. Son yıllarda güvercinlerin beslenmesi için bazı gıdalar bulunmaktadır. Bu gıdaların içinde birçok vitamin ve mineral türü bulunmaktadır. Bu da hayvanların daha sağlıklı ve ölüm tehlikesinden çok daha uzak büyümesini sağlamaktadır.