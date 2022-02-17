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Domino teorisi nedir ve prensipleri nelerdir? İş güvenliğinde domino teorisine göre iş kazasına sebep olan ana nedenler

#Eğitim#Araştırma#Domino Teorisi Nedir Ve Prensipleri Nelerdir
Domino teorisi nedir ve prensipleri nelerdir İş güvenliğinde domino teorisine göre iş kazasına sebep olan ana nedenler

Eski dönemlerde ortaya çıkan bir teori olarak kullanılan domino teorisi taşların devrildikten sonra sırayla yanlarındaki taşları da devirmesi anlamında kullanılmaktadır. Domino teorisi savaş zamanlarında bir strateji olarak ortaya atılmasının yanında zamanla iş sektöründe kullanılan bir yöntem halini almaktadır. Domino teorisi nedir ve prensipleri nelerdir? İş güvenliği ile domino teorisinin bağlantısı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Domino teorisi ilk olarak soğuk savaş dönemlerinde komünist idare edilen ülkelerin komşu ülkelerinin de komünist idare edileceği şeklinde bir varsayımla ortaya çıkmaktadır.

 Domino Teorisi Nedir? Prensipleri Nelerdir?

 Domino teorisi adını domino taşlarının art arda yıkılmasından alan bir teoridir. Domino teorisinde bir olay oluşabilmesi için ona elverişli birden fazla olay oluşması ve sonuçlarının da birbirini etkilemesi gerekmektedir. Domino teorisi sosyal olan birçok konuda incelerek kavram halinde kabul edilmektedir.

 Domino teorisinin prensipleri bir konuda birden çok faktörün etkili olduğu ve nedenlerin bir araya gelerek sonuç meydana getirdiği kabul edilmektedir. Domino teorisi zamanla iş güvenliği prensipleri arasına girerek iş güvenliğinde kazaların nedenlerini tespit etmek için önemli bir denetleme aracı olarak kullanılmaktadır.

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 İş Güvenliğinde Domino Teorisine Göre İş Kazasına Sebep Olan Ana Nedenler

 Domino teorisi iş kazalarında kullanılan bir prensip olarak iş kazalarını açıklamak için gerekli bir teoridir. Bu teoriye göre her iş kazası meydana gelmesi için arka arkaya 5 nedenin bir araya gelmesi gerekmektedir. İş güvenliği kazaların nedenini tespit etmek ve sonuçlarını engellemek için kaza oluşmadan evvel 5 nedeni tespit etmektedirler.

 Domino teorisine göre iş kazasına sebep olan ana nedenler 5 ana başlıkta ele alınarak şöyle sıralanmaktadır;

 Kalıtsal ve sosyal çevre, kişinin hatası, güvensiz hareket ve koşullar, kaza, yaralanma iş güvenliğinde domino teorisi için kullanılan 5 ana prensip olarak sıralanmaktadır.

 İş güvenliğinde sıralanan 5 durum birbirinin ardına gerçekleştiği kabul edilerek sonucunda kaza ortaya çıkmaktadır. İş güvenliği sıralamadan biri eksik olduğunda sonucunda kaza olmayacağı şeklinde değerlendirme yapmaktadır.

 İş güvenliğinde tüm kaza nedenleri bu sıralamaya uygun olarak takip edilmektedir. Domino teorisi iş güvenliği prensipleri arasında önemli bir noktada yer almaktadır. Kaza oluşumunu engellemek için iş güvenliği uzmanları sıralama ve 5 domino teorisi prensiplerinin çalışma koşullarında bulunup bulunmadığını kontrol etmektedir.

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 Domino teorisine göre 5 ana prensip iş güvenliğinde sağlıklı çalışma koşullarının oluşturulmasına da katkı sağlamaktadır. Çalışma koşullarında kişinin hatalarını ve kalıtsal ile çevresel nedenleri en aza indirgemek mümkün olmaktadır.

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