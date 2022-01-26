Domine etmek ne demek, ne anlama gelir? Domine etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Domine Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Hükmetmek 2- Egemenliği Altına Almak 3- Baskın Gelmek 4- Zulmetmek

5- Baskı Altında Tutmak 6- Kısıtlamak 7- Engellemek Sınırlamak

9- Tahdit etmek 10- Baskın Çıkmak

Domine Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Domine etmek, baskı altına almak ve kontrolü elinde tutmak anlamına gelir.

Bu kelimeyle eş anlamlı olan birçok deyim günlük hayatta sık sık kullanılmaktadır. Bunlar arasında en bilineni ''dizginleri eline almak'' deyimidir.

Domine Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Öz Türkçe kelimelerde iki sesli harf aynı hecede yer almaz. Aynı kural sonradan dilimize geçmiş kelimeler için de geçerlidir. Domine kelimesinin son harfi de sesli olduğu için bu sözcüğün bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

Domine Etmek - Doğru Kullanım

Domineetmek - Yanlış Kullanım

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Domine Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Takımımız ilk dakikadan itibaren oyunu domine etmeye başladı.''