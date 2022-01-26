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Domine etmek ne demek, ne anlama gelir? Domine etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#TDK#Sözlük#Domine Etmek
Domine etmek ne demek, ne anlama gelir Domine etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı TDK sözlük anlamı

Antik Yunan döneminden bu yana kullanılan domine etmek kelimesi, Latince kökenli bir sözcüktür. Türkçe dışında, Fransızca, İngilizce ve İspanyolca gibi Avrupa dillerine de geçen bu kelime, dominer kelimesinden türetilmiştir. Dominer, üstünlük kurmak anlamına gelirken, domine etmek, tahakküm altına almak ve baskı kurmak demektir. Domine Etmek ne demek, ne anlama gelir? Domine Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Domine Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hükmetmek 2- Egemenliği Altına Almak 3- Baskın Gelmek 4- Zulmetmek

 5- Baskı Altında Tutmak 6- Kısıtlamak 7- Engellemek Sınırlamak

 9- Tahdit etmek 10- Baskın Çıkmak

 Domine Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Domine etmek, baskı altına almak ve kontrolü elinde tutmak anlamına gelir.

 Bu kelimeyle eş anlamlı olan birçok deyim günlük hayatta sık sık kullanılmaktadır. Bunlar arasında en bilineni ''dizginleri eline almak'' deyimidir.

 Domine Etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Öz Türkçe kelimelerde iki sesli harf aynı hecede yer almaz. Aynı kural sonradan dilimize geçmiş kelimeler için de geçerlidir. Domine kelimesinin son harfi de sesli olduğu için bu sözcüğün bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

 Domine Etmek - Doğru Kullanım

 Domineetmek - Yanlış Kullanım

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 Domine Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Takımımız ilk dakikadan itibaren oyunu domine etmeye başladı.''

 

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#TDK#Sözlük#Domine Etmek

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