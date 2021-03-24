Domates Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Domates Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Domates ağacı ülkemizde de sürekli olarak yetişen bir ağaçtır. Bundan dolayı domates meyvesi ihracatta önemli bir konumda bulunmamaktadır.

Domates Ağacı Nedir? Domates Ağacı Hakkında Bilgi

Domates ağacı domates meyvesi mahsulünü veren bir ağaçtır. Patlıcangiller familyasına mensup olan bir ağaçtır. Domates ağacı ülkemizde en fazla Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Akdeniz bölgesinde yoğun miktarda domates ağacı üretilir. Domates ağacı mahsulü iyi varan bir ağaç türüdür. Domates ağaçlarının boyları da oldukça uzundur. Domates ağacı dünya genelinde her türlü hemen hemen ayak sağlayan bir tür ağaçtır. Daha çok ılıman iklimi sever ve buralarda yetişir. Domates ağacının birçok türü vardır.

Domates Ağacı Latince İsmi

Solanum betaceum domates ağacının Latince ismidir.

Domates Ağacı Özellikleri

- Domates ağaçlarının boyları 7 metreye kadar ulaşabilmektedir.

- Domates meyvesi kırağıyı sevmez. Bundan dolayı kırağı olan bölgelerde hemen bozulabilir.

- Besin değerleri bakımından domates yapısı lifli bir yapıya sahiptir.

- Bir domates ağacının meyvesi 2 ila 8 santimetre arasında değişebilir.

- Meyvelerin renkleri ilk olarak yeşildir. Daha sonra olgunlaşınca kırmızılaşmaya başlar.

- Domates ağacının meyvesi ince kabuklu olan bir meyvedir.

Domates Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Domates ağacı ilk olarak ilkbahar aylarında dikilmeye başlanır. İlkbahar aylarında dikildikten sonra hızlı bir şekilde büyür. Domates ağacı dikimi tohum ile birlikte yapılır. Bu şekilde hızlı bir mahsul elde edilir. Domates ağacını dikmeden önce tohumu iyi bir çimlendirmek gerekir.

Domates Ağacı Nerede Yetişir?

Domates ağacı ılıman iklime sahip olan her yerde yetişir. Özellikle Avrupa ülkelerinde, Güney Amerika ülkelerinde ve Türkiye'de de yetiştirilmektedir. Domates yetiştirme de Çin'de üretimde önemli bir konuma sahiptir. Çin Dünya'nın en büyük domates üreten ülkeleri arasında yer almaktadır. Soğuk iklimlerde yetişmeyen domates genellikle soğuk iklime sahip olan ülkeler tarafından ithal edilen bir meyvedir.

Domates Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Domates ağacını yetiştirirken dikkat edilmesi gereken püf noktaları vardır. Gübre seçiminde dikkat edilmesi en önemli konudur. Gübrenin mineral bakımından zengin olmasına dikkat edin. Ardından tohumu toprağın altında iyi bir elemek gerekiyor. Tohum elendikten sonra çimlenmeye bırakılır ve bu şekilde büyümeye bırakılır. Tohumu ektikten sonra her gün sulamak yeterli olacaktır. Suladıktan sonra hızlı bir büyüme gerçekleşecektir. Yavaş yavaş ise domates mahsulü ortaya çıkacaktır. Domatesi saksıda da yine yetiştirmek mümkündür. Saksıya ektikten sonra da yine domates büyür.

Domates ağacı budama işlemi de yine dikkatli yapılması gerekir. Kırık dalların kesilmesi ve kırılmaya yakın olan dalların da çıta ile desteklenmesi gerekmektedir. Üst taraftan ve yan taraflardan budama işlemini yapabilirsiniz.

Domates Ağacı Yaprak Döker mi?

Domates ağacı yaprak döken ağaç türleri arasındadır.

Domates Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Domates ağacı bakımına toprak kontrolü ile başlanması gerekmektedir. Topraktaki gübre zamanla eskiyebilir. Gübre gerekirse gübre takviyesi yapılması gerekir. Ardından daha sonra domates ağacını budayarak yine dallarını dikkatli bir şekilde kesmek gerekir.

Domates Ağacı Faydaları Nelerdir?

1) Göze İyi Gelir

Göz sağlığı açısından domates oldukça faydalıdır. Domates gözün daha iyi görmesini sağlayarak gözdeki her türlü hastalığın oluşmasını engeller.

2) Hafıza Kaybına Etkilidir

Özellikle ilerleyen yaşlar ile birlikte ortaya çıkan hafıza kayıpları önemli bir yaşlılık hastalığıdır. Bundan dolayı hafıza kaybını geciktirmek için yaşlıların domates tüketilmesi önerilmektedir. Domates beyin sağlığına da oldukça iyi gelir.

Domates Ağacı Hastalıkları Neler?

- Erken yaprak yanıklığı

- Domates mildiyösü hastalığı

- Yaprak küflenmesi

Domates Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Domates Ağacı Kullanım Alanları

Domates ağacı bulunduğu bölgeyi oldukça iyi yeşillendirir. Aynı zamanda domates ağacı bitkisel tedavilerde de yine kullanılır.