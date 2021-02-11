Doluya Koydum Almadı Boşa Koydum Dolmadı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri tıpkı kıssadan hisseler gibi, belirli bir konu hakkında fikir beyan eden, öğüt veren sözler olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Türk toplumu içerisinde çok yaygın olarak kullanılmaktadır. İşte bu atasözlerinden bir tanesi de doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı atasözüdür. Peki, bu atasözünü cümle içinde ne şekilde kullanabiliriz ve bu atasözünün anlamı nedir? İşte bu atasözü ile ilgili öğrenmeniz gereken tüm bilgiler.
Doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı atasözü, çok uğraşlar ve çabalar gösterilmesine rağmen, yapılmak istenen şeyin başarılamaması anlamına gelmektedir.
Doluya Koydum Almadı Boşa Koydum Dolmadı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Eğer ortada içinden çıkılamayan, zor bir durum varsa ve tüm çabalara rağmen bu zor durumun içinden çıkılmadıysa, o noktada bu atasözü söylenebilir. Kişi başarmak istediği bir işin sonucuna ulaşmak için türlü yollar deneyebilir, çok büyük uğraşlar verebilir ve o işin sonunda tüm uğraşlarına rağmen başarısız olabilir.
Doluya Koydum Almadı Boşa Koydum Dolmadı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Çok şeyler denedim, doluya koydum almadı, boşa koydum dolmadı, başaramadım.
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