Dolu Küpün Sesi Çıkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Davranış açısından doğru kişi ile yanlış kişiyi ayırt etme noktasında, dolu küpün sesi çıkmaz atasözü kullanılmaktadır. Özellikle anlamı açısından güzel bir karşılık verdiği için, gerektiği noktalarda uyumlu biçimde kullanılabilir.

Dolu Küpün Sesi Çıkmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bilgili, ahlaklı ve saygılı insanlar çok fazla konuşmaz. Sadece gerektiği yerde ve doğru şekilde konuşurlar. Fakat bu davranışlardan yoksun olan insanlar çok fazla konuşur, bilgiçlik taslar ve gereksiz yere gevezelik ederek etrafındaki insanları rahatsız eder.

Dolu Küpün Sesi Çıkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Dolu küpün sesi çıkmaz atasözü çok fazla bilinmediği için, doğru zamanda gerekli olan kişilere uygun biçimde kullanabilirsiniz.

‘’Ne kadar çok konuşuyor. Zaten sadece dolu küpün sesi çıkmaz.’’

İşte bu şekilde hem ahlaklı ve bilgili olup alt konuşan hem de gereksiz yere çok konuşan insanlar için bu atasözünü değerlendirmek mümkün.