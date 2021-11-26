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Dolu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dolunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Dolu#Eş Anlamlısı
Dolu kelimesinin eş anlamlısı nedir Dolunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

İslamiyet öncesi Türk toplumlarından bu yana kullanılan dolu kelimesi, içinde boş yer bulunmayan demektir. Kelime ''bir'' sözcüğüyle birlikte kullanıldığında pek çok anlamına gelir. Örneğin: ''Meydanda bir dolu insan vitrinlere baka baka yürüyordu.'' Dolu kelimesi mecazen yoğun ve meşgul anlamında kullanılır. Örnek Cümle: ''Bu hafta çok dolu olduğum için dışarı çıkamayacağım.'' Dolu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dolu kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte derledik.

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Dolu kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Boş

 2- Tehi

3- Müsait

4- Az

5- Tenha

 Dolu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Memlu:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan memlu kelimesi ''mel'' fiilinden türetilmiştir. Mel, doldurmak, boş yer bırakmamak anlamına gelirken, memlu da dolu demektir.

 2- Mâl-a-mâl:

 Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan bir ikileme olan mal-a-mal tıka basa dolu anlamına gelir.

 3- Leb-a-leb:

 Bir başka ikileme olan leb-a-leb de ağzına kadar dolu demektir.

 4- Yüklü:

 Öz Türkçe bir sözcük olan yüklü, dolu ve memlu kelimeleriyle eş anlamlıdır.

 Dolunun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

 1- Diğer odalar memlu olduğu için sizi geçici süreliğine buraya aldık.

 2- Kafamın için saçmasapan düşüncelerle memlu.

 3- Salon mâl-a-mâl doluyken dışarıda kalan insanlar hala içeri girmeye çalışıyordu.

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 4- Konser salonunu leb-a-leb dolduran izleyiciler grubun sahneye çıkmasını bekliyordu.

 5- Yüklü kamyonlar yavaş yavaş trafiğe çıkmaya başladı.

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#TDK#Dolu#Eş Anlamlısı

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