Dolu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dolunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Dolu kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Boş
2- Tehi
3- Müsait
4- Az
5- Tenha
Dolu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?
1- Memlu:
Dilimize Arapçadan geçmiş olan memlu kelimesi ''mel'' fiilinden türetilmiştir. Mel, doldurmak, boş yer bırakmamak anlamına gelirken, memlu da dolu demektir.
2- Mâl-a-mâl:
Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan bir ikileme olan mal-a-mal tıka basa dolu anlamına gelir.
3- Leb-a-leb:
Bir başka ikileme olan leb-a-leb de ağzına kadar dolu demektir.
4- Yüklü:
Öz Türkçe bir sözcük olan yüklü, dolu ve memlu kelimeleriyle eş anlamlıdır.
Dolunun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)
1- Diğer odalar memlu olduğu için sizi geçici süreliğine buraya aldık.
2- Kafamın için saçmasapan düşüncelerle memlu.
3- Salon mâl-a-mâl doluyken dışarıda kalan insanlar hala içeri girmeye çalışıyordu.
4- Konser salonunu leb-a-leb dolduran izleyiciler grubun sahneye çıkmasını bekliyordu.
5- Yüklü kamyonlar yavaş yavaş trafiğe çıkmaya başladı.