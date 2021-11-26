Dolu kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dolunun eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Dolu kelimesiyle zıt anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Boş

2- Tehi

3- Müsait

4- Az

5- Tenha

Dolu Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Memlu:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan memlu kelimesi ''mel'' fiilinden türetilmiştir. Mel, doldurmak, boş yer bırakmamak anlamına gelirken, memlu da dolu demektir.

2- Mâl-a-mâl:

Osmanlı döneminde yaygın olarak kullanılan bir ikileme olan mal-a-mal tıka basa dolu anlamına gelir.

3- Leb-a-leb:

Bir başka ikileme olan leb-a-leb de ağzına kadar dolu demektir.

4- Yüklü:

Öz Türkçe bir sözcük olan yüklü, dolu ve memlu kelimeleriyle eş anlamlıdır.

Dolunun Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

1- Diğer odalar memlu olduğu için sizi geçici süreliğine buraya aldık.

2- Kafamın için saçmasapan düşüncelerle memlu.

3- Salon mâl-a-mâl doluyken dışarıda kalan insanlar hala içeri girmeye çalışıyordu.

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4- Konser salonunu leb-a-leb dolduran izleyiciler grubun sahneye çıkmasını bekliyordu.

5- Yüklü kamyonlar yavaş yavaş trafiğe çıkmaya başladı.