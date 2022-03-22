Dolaylı tümleç nedir ve nasıl bulunur? Dolaylı tümleç örnekleri ile konu anlatımı

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Cümle içerisinde herhangi bir mekan ya da yeri anlatan cümlenin öğesi dolaylı tümleç olarak ifade edilmektedir. Yükleme sorulan belli başlı bazı sorular ile beraber anlaşılan bir öğe olduğunu ifade etmek mümkün. Aynı zamanda eğitim açısından birçok farklı sınavda mutlaka çıkan önemli konular arasında geldiğini ifade etmek gerekir.

Dolaylı Tümleç Nedir?

Dolaylı tümleç aynı zamanda yer tamamlayıcı olarak ifade edilir. Yüklem üzerinden, ‘e-de ve den’ eşliğinde sorulan sorular ışığı altında yer tespiti yapan öğedir. Bu sebepten dolayı önemli bir yere sahip olan bu cümle öğeleri içerisinde yer alır. Cümle içerisinde özne ya da nesnenin bulunduğu yer ve veya gittiği yer üzerinden bir anlama sahiptir. Böylece cümle içerisinde dolaylı tümleci bulabilmek adına, hem yüklem hem de özne üzerinden bazı sorular yöneltilir. Birden fazla öne çıkan bu soruları ile beraber, özne eşliğinde yer üzerinden sonuç alınır. Öğrencileri mutlaka bilmesi gerektiği en önemli konular arasında gelmektedir.

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Dolaylı Tümleç Nasıl Bulunur?

Cümle içerisinde belli bir anlam ifade etmesi ile beraber yer tespiti üzerinden dolaylı tümleç öne çıkmaktadır. Bu konuda cümlede yer alan dolaylı tümleci bulabilmek için, yüklem ve özne üzerinden bazı sorular yöneltilir. Bu sorulara tam olarak cümle içerisinde cevap veren kelime ya da kelime grupları, dolaylı tümleç olarak ifade edilir. O yüzden belli başlı bazı sorular bu açıdan öne çıkmaktadır;

- Nereye

- Nerede

- Nereden

- Kime

- Kimde

- Kimden

- Neye

- Nede

- Neden

Bu şekilde yukarıda öne çıkan sorular ile beraber dolaylı tümleç üzerinden net bir cevap alınır. Diğer bir deyişle eğer bu sorular eşliğinde cümle içerisinde cevap alınıyorsa, o vakit dolaylı tümleç bulunmuş olur. Böylece sınavda karşı karşıya kalındığı vakit, cümle içerisinde yer alan dolaylı tümleci kolayca bulma şansı elde edilir. Aynı zamanda farkında olmadan günlük yaşamda da cümlede yer alan ve kullanılan öğeler içerisinde bulunur.

Dolaylı Tümleç Örnekleri

Dolaylı tümleci daha iyi anlayabilmek adına verilecek örnekler önemlidir. Özellikle farklı cümleler üzerinden cümle içerisinde bulunan dolaylı tümleç ile beraber, sorular eşliğinde sonuç öne çıkar.

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Biz yaz aylarında sahile gideriz. (Nereye)

Ben bugün evde kalacağım. (Nerede)

Yarın İstanbul'a gidiyorum. (Nereye)

Sağ taraftan büyük bir gürültü geldi. (Nereden)

Yarın Esralar’a uğrayacağız. (Kime)

Senden bunu ödünç almak istiyorum. (Kimden)

Görüldüğü gibi bu şekilde yukarıdaki cümlelerde verilen örnekler üzerinden, birçok farklı dolaylı tümleç kullanılabilir. Daha doğrusu cümle içerisinde bulunan dolaylı tümleç deli sorular ile beraber bulma şansı elde edilir. Özellikle öğrencilerin bilmesi ve belirli aralıklarla pratik yapmak ile ilgili önemli konular arasında gelmektedir.

Dolaylı Tümleç Konu Anlatımı

Yüklem ile beraber özneye sorulan bazı sorular üzerinden ortaya çıkan öğe dolaylı tümleç olarak ifade edilir. Özellikle mekan ve yer ile beraber kişi bildiren cümlenin öğesi olarak anlatmak mümkün. Bu doğrultuda Cümle içerisindeki dolaylı tümleç kelime ve kelime grupları, ‘e, de ve den’ şeklinde bir adım öne çıkmaktadır. Böylece sorulacak olan sorular eşliğinde kolayca cümle içerisinde bulunan dolaylı tümleci elde etme şansı öne çıkmaktadır. Özellikle farklı sınavlarda öğrencilerin karşına çıkması ile beraber, mutlaka bilinmesi gereken dil bilgisi kuralları içerisinde bulunmaktadır.