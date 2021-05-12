Dolaylı Anlatım Nedir? Dolaylı Anlatım Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Amaca bağlı olarak anlatım biçimi seçilir. Anlatım biçimleri: Betimleyici Anlatım, Öyküleyici Anlatım, Öğretici Anlatım, Açıklayıcı Anlatım, Tartışmacı Anlatım, Emredici Anlatım, Gelecekten Söz eden Anlatım, Destansı(Epik Anlatım), Coşku ve Heyecana Bağlı (Lirik)Anlatım, Mizahi Anlatım ve Dolaylı Anlatım bunlara örnektir.

Dolaylı anlatım nedir?

Genel olarak başkasından alınmış olan bir lafın, tümcedeki anlatılmak istenilen farklılaştırmadan şahsın kendi kelimeleri ile aktarması vakasına dolaylı anlatım denir. Böyle bir mevzuda bir şahsın zamanında kurduğu tümceyi rastgele bir yerde kullanmak emelli ele alındığında, fertsel olarak birey kendi kelimeleri üzerinden içeriği değiştirmeden kullanır. Yani hiçbir şey değiştirilmeden cümleyi kullanan kişinin sözü direkt aktarılır.

Dolaylı anlatım yalnızca makalelerde değil birçok yazılı kaynakta sık sık kullanılan bir anlatım türüdür. Gazete, roman, hikaye ve makalelerde sıkça bu anlatım türünü görürüz. Çoğu zaman konuyu daha iyi anlatmak veya kanıtlamak için bile kullanılmaktadır. Dolaylı anlatım ÖSYM ve KPSS gibi sınavlarda sıkça sorulan sorular arasında yer alır. Bundan dolayı özellikle öğrenciler bu anlatım türünü iyice öğrenip dikkat etmeleri gerekir.

Dolaylı Anlatım Örnekleri ve Konu Anlatımı Nasıldır?

Dolaylı anlatım sıkça kullanılan bir anlatım türüdür. Sadece gazete, dergi, kitap ve ya makalelerde değil aynı zamanda günlük hayatta da sık sık kullanılır. Eğer dikkat edilirse konuşma dilinde dolaylı anlatıma başvurulmaktadır. Dolaylı anlatım başka insanların kullandıkları cümlelerin ya da bilgilerin hiçbir şekilde değiştirilmeden yeni bir cümle içerisinde kullanılmasıdır. Burada önemli olan dolaylı anlatım yapılan cümlenin duygusu, düşüncesi ve ya vermek istediği mesajın değiştirilmemesidir.

Dolaylı anlatım olduğunu belli eden bir kaç kelime vardır. Bunlar cümlenin dolaylı anlatım olduğunu gösteren bir kaç kelimeden biridir. Bu kelimeler: söyledi, gösterdi, açıkladı ve ya belirtti gibi cümlelerdir. Dolaylı anlatım genel olarak öğrenilen geçmiş zaman ile çekimlenerek kullanılmaktadır.

Dolaylı anlatım örnekleri:

Öğretmen, mutlaka gece erken uyumamız gerektiğini söyledi. : Bu cümlede öğrenci, öğretmenin ona söylediği cümleyi hiç değiştirmeden anlatmaktadır.

Ayşe, doktorun burada olmadığını söyledi. : Bu cümleyi söyleyen kişi, Ayşe adlı kişinin doktorun durumunu hiç değiştirmeden Ayşe'nin söylediği biçimde aktarmıştır.

Atatürk, yurtta sulh, cihanda sulh olması gerektiğini söyler. : Bu cümlede ünlü bir kişilik olan Atatürk'ün cümlesi değiştirilmeden cümlede kullanılmıştır.

Arkadaşım yarın vize geleceğini söyledi. : Bu cümleyi söyleyen kişinin kendi arkadaşının söylediği zamanı geçmiş zaman ibaresiyle yeniden dolaylı anlatım kullanarak kurmuştur.

Annem filmin çok güzel olmadığını söyledi. : Bu cümlede kişinin annesinin bir film hakkındaki tüm düşüncelerini değiştirmeden kullandığını görüyoruz.

O hemşireyi hayatı boyunca bir daha görmek istemediğini söyledi. : Bu cümlede yine değiştirilmeden kullanılan bir örnek verilmiştir.

Bu cümlelerde birden fazla dolaylı anlatım türü içeren cümle kullanılmıştır. Başka bir kişinin söylediği cümleyi hiç bir duygu ve ya cümle değiştirmeden geçmiş zaman eki kullanılarak yeniden ele alınmasıdır. Buna da dolaylı anlatım denmektedir. Dolaylı anlatım türünü fark bile etmeden ya da fark ederek çok fazla günlük hayatta yer vermekteyiz.