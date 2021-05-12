Dolaylama Nedir? Dolaylamalar Örnekleri, Özellikleri Ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Dolaylama, bir durumu ve ya bir olayı farklı kelimeler üzerinden değişik sözcükler ile anlatmak anlamına gelmektedir. Dolaylama üzerinden anlatım gerçekleştirmek için doğru cümle kurma tekniklerinin bilinmesi gerekir.

Dolaylama Nedir?

Dil bilgisi kuralları arasında en çok bilinenlerden bir tanesi de dolaylamadır. Dolaylamanın doğru bir şekilde uygulanması için cümle yapısının kurallarına dikkat edilmesi gerekir. Bir olay ve ya bir durum anlatılırken farklı sözcükler ile anlatım gerçekleştirilebilir. Bu dolaylamalı yapıyı hazırlamak için cümle kurma kurallarını doğru uygulamak gerekir. Bu sayede hem konuşmalarda hem de yazılarda dolaylama uygun bir şekilde yapılabilir.

Sınavlarda en çok soru dolaylama konularından çıkmaktadır. Ayrıca gündelik yaşamda da dolaylama anlamı taşıyan çok fazla cümle kullanılabilir. Dolaylama, bir sözcük ile anlatılabilecek kavramın birden fazla sözcükler kullanılarak dolaylı bir şekilde ifade edilmesine dolaylama denir. Genellikle sıfat tamlaması ve isim tamlaması üzerinden de konu ele alınarak dolaylama yapılır. Dolaylama özellikle edebi eserlerde çok fazla kullanılmaktadır.

Dolaylamalar Örnekleri Nelerdir?

Dil bilgisi konuları arasında yer alan dolaylamayı iyi bir şekilde anlamak için örneklendirmelere bakılması gerekir. Cümle örnekleri ele alındığı takdirde dolaylamayı da daha iyi anlamak mümkün olacaktır. Özellikle de öğrencilerin dolaylamaları iyi öğrenmesi için bol bol örneklerin araştırılması gerekir. Gündelik yaşamda kullanılan bazı dolaylama örnekleri şu şekilde sıralanabilir;

"Sevilen file bekçisi yarın sözleşme imzalayacak"

"Bu yaz yavru vatan cıvıl cıvıl olacak"

"Semt pazarında derya kuzuları sesleri yükseldi"

"Genç yetenek katıldığı yarışmada göz doldurdu."

" En sevilen hayvan bu yıl da ormanlar kralı oldu."

" Yarışmada güzel ses dinleyenlerden büyük bir alkış aldı."

- File Bekçisi (Kaleci)

- Bacasız Sanayi (Turizm)

- Ölüm Meleği (Azrail)

- Derya Kuzusu ( Balık)

- Yavru vatan ( Kıbrıs)

Dolaylamalar Özellikleri Nelerdir?

Türkçe oldukça zengin yapılı bir dildir. Özellikle dil bilgisi kuralları net olarak bilindiği takdirde rahat ve aktif olarak cümle kurulabilir. Ayrıca bir kavram ve ya olay düz anlatım yerine farklı sözcükler kullanılarak çağrışım uyandırır. Çoğu zaman bir kelime olan kavram birden fazla sözcük kullanılarak da anlatılabilir. Bu şekilde kullanılan sözcüklere dolaylı anlatım denilmektedir. Çoğu zaman sıfat tamlaması ve ya isim tamlaması kullanılarak dolaylama yapılabilir. Bu şekilde anlatılmak istenenler de pekiştirilerek anlatılabilir.

Türkçede edebi eserlerde dolaylı anlatım çok fazla kullanılmaktadır. Dolaylamalarda duygu ve düşüncelerin pekiştirilerek anlatılması da çok önemlidir. Dolaylama kişiyi ve ya kavramı kötülemek ya da yüceltmek için kullanılmaktadır. Özellikle roman yazarları dolaylamaları anlatımları vurgulamak için çok fazla kullanırlar. Okur anlatılanı da kolay bir şekilde anlamalıdır.

Dolaylama Cümleleri İle Konu Anlatımı

Hem günlük yaşamda hem de edebi eserlerde dolaylama çok sık kullanılan dil bilgisi konularından bir tanesidir. Bu şekilde anlatılmak istenen kavram birden fazla sözcük ile anlatılabilir. Dolaylama konularının daha iyi anlaşılması için cümleler ile konu anlatımı yapılmalıdır. Bu cümleler şu şekilde sıralanabilir;

" Bu yıl bacasız sanayi yüksek döviz getirdi."

" Yaşlı adam ölüm meleğine karşı koyamadı"

" Beşiktaş, Fenerbahçe maçının skorunu meşin yuvarlak belirledi."

" Balık halinde derya kuzusu sesleri yükseldi."

" Ayşe ince hastalığa bu dertler yüzünden yakalandı."

" Ev dekorasyonunda sıcak renkler ön plana çıktı.

" Doğru söyledi tepesi delik oldu."