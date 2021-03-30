Dolap Çevirmek ne demek? Dolap Çevirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çok uzun yıllardan bu yana günümüze ulaşmış olan dolap çevirmek deyimi, gerekli yerlerde kullanılacak en uygun deyimlerden biridir.

Dolap Çevirmek Ne Demek?

Dolap çevirmek hile ve dalavere çevirmek anlamına gelmektedir. Bir kişi ya da kişilerin herhangi bir olay üzerinden gizli işler yapması üzerine de ifade edilmektedir.

Dolap Çevirmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı zaman dalavere ve hile çevirmek dolap çevirmek anlamına gelmektedir. Böyle durumlar söz konusu olduğu zaman cümle içerisinde ya da tek başına bu güzel deyimi kullanmak mümkün.

Dolap Çevirmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Günümüze çok fazla kullanılan dolap çevirmek deyimi sözlü ve yazılı birçok farklı yerde duyulur. Aynı zamanda halk arasında yaygın olarak kullanılan terimlerden biridir.

‘’Sen yine bir dolaplar çeviriyorsun ama dur bakalım eninde sonunda bu da ortaya çıkar.’’