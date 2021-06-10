Dolama Nedir, Belirtileri Nelerdir? Dolama Hastalığının Tanısı Ve Tedavi Yöntemleri..

Tırnak çevresi ve lateral tırnak yatağının enfekte olmasıyla birlikte ortaya çıkan dolama, bazen üst tırnak yatağına veya eponychium olarak tanımlanan tırnak diplerine de yayılım gösterebilir. Genellikle tırnak çekilmesi, tırnakların yenmesi veya manikür gibi küçük travmalar sonrasında ortaya çıkar.

Dolama Nedir?

Bireyin yaşam kalitesini düşüren dolama hastalığı, çoğunlukla parmak boğumlarında bakteri üremesi neticesinde oluşan iltihaplı bir hastalıktır. Bazı hallerde tırnak diplerine ve alt kısımlarına da yayılım gösterebilen dolama, tıp dilinde paronişi olarak isimlendirilmektedir. Dolamaya genellikle bakteriyel enfeksiyonlar neden olsa da bazı durumlarda virüs ve mantar hastalıkları da bu soruna yol açabilir. Apse oluşumu, acı ve ağrıya neden olur.

Dolama Belirtileri Nelerdir?

Kişi açısından hayati bir risk yaratmasa da bireyin hayat kalitesini son derece büyük ölçüde düşürebilen dolama, birçok belirti ile birlikte kendini gösterir. Bu belirtiler çoğunlukla dolamanın en sık olduğu başparmak ve işaret parmakta görülür. Bu belirtiler :

Parmakta hassasiyet, kaşıntı, şişlik, kızarıklık ve zonklama şeklinde ağrı, dolamanın en sık görülen belirtileri arasında kendisine yer bulur. Tırnağın renk, şekil ve dokusunda farklılık oluşabileceği gibi tırnak, tırnak yatağından hafifçe ayrılması şeklinde kendisini gösterebilir. Tüm bunların yanı sıra enfeksiyonun yayılması neticesinde parmağın gergin ve parlak görünmesi, titreme, hâlsizlik, aşırı terleme, kas ve kemiklerde hassasiyet ve yorgunluk da görülmesi durumu söz konusu olabilmektedir.

Fakat apse oluşmadan fark edilen vakalarda, doktor tarafından reçete edilmiş olan uygun antibiyotik kullanımı, bölgeye sıcak uygulamak ve parmağı kalp seviyesinin üzerinde tutmak tedavi için yeterlidir. olmaktadır. Apse oluşumu söz konusu olduktan sonra fark edilen dolama vakalarında ise apsenin drenajının yapılması gerekmektedir. Bazı durumlarda apsenin kendiliğinde patlaması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda ise bölge ılık su ve sabunla iyice yıkandıktan sonra antiseptik solüsyon ile temizlenmelidir.

Dolama Hastalığının Tanısı ve Tedavi Yöntemleri

Dolamanın uygun bir şekilde tedavi edilebilmesi için hastalığın neyden dolayı kaynaklandığının saptanması çok büyük bir önem taşımaktadır. Dolamanın, mantar, virüs yahut bakteriyel bir enfeksiyondan kaynaklanması durumu uygulanacak olan tedavi türünün farklılaşmasına sebebiyet verir.

Bu yüzden dolama hastalığı fark edilir edilmez uzman bir doktora başvurulması büyük bir önem taşımaktadır. Fakat ilk olarak hemen her dolama türünün başlangıç aşaması sürecinde uygun antibiyotik kullanımı ve sıcak pamuk ile yapılan kompres, belirti ve şikayetler artmadan dolamanın iyileşmesini sağlar.

Dolama tedavisi için uygulanabilecek olan bir diğer yöntem ise sorunun görüldüğü parmağın, kalp seviyesinin üzerinde tutulmasına dikkat edilmesidir. Böylece bu bölgeye olan kan akışının yavaşlatılması sağlanır. Bu durum bölgedeki şişliğin azalmasına katkı sağlar ve iyileşmeyi hızlandırıcı bir etki ortaya koyar.

Dolama sorunu olan parmağın hareketsiz kalması da benzer bir etkiyi gösteren yöntemdir. Dolama tedavisi süreci boyunca hekim tarafından reçete edilmiş olan antibiyotiği kullanmak, sigara ve alkol tüketiminden vazgeçmek hastalığın iyileşme sürecini hızlandıran etkili faktörler arasında yer alır.

Bazı durumlarda ise cerrahi müdahale gerekliliği de söz konusu olabilir. Bu tedavi yönteminde cerrah, lokal anestezi altında parmakta görülen apseyi boşaltır. Eğer siz de kendinizde dolama hastalığı olduğu noktasında bir şüpheye sahip iseniz, en yakın sağlık kurumuna başvurarak muayene olmayı ihmal etmemenizde büyük yarar olacaktır.