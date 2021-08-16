Dokuz ilde bin çocuğa ücretsiz tablet

Kellogg, ‘Gelecek Onların Elinde’ sloganından yola çıkarak globalde uyguladığı ‘Daha İyi Günler’ projesini Türkiye’de de hayata geçirdi. Proje kapsamında dünya üzerinde 1 milyar insanın ihtiyaç duyduğu besinleri sağlayan Kellogg, Türkiye’de de bin çocuğa bin tablet ve on beş bin öğün Coco Pops dağıttı. Kellogg, geçen mart ayından itibaren Migros mağazalarında satışa sunulan ürünlerinin gelirini TEGV’in desteği ile Türkiye’nin dört bir yanındaki teknolojiye erişimi olmayan çocukların eğitimine ve günlük öğün ihtiyacına aktardı.

EĞİTİME KATKI

Kellogg Türkiye Genel Müdürü Burcu Yazıcı, Kellogg’un tüm dünyada ihtiyaç sahiplerine kahvaltılık öğün ulaştırdığı ‘Daha İyi Günler’ projesinin Türkiye’de ilk kez hayata geçtiğini söyledi. Kellogg’un sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam edeceğini belirten Yazıcı, “Kellogg Türkiye olarak çocuklarımıza destek olmak, çevrimiçi eğitimden faydalanmalarını istedik. Gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz çünkü ihtiyaç sahibi çocukların eğitimine ve öğün ihtiyacına katkı sağlamak bizim için her şeyden önemli. Çocukların gelişimini önemsiyor ve gelecekte başarılı olmalarını öncelik edinerek hareket ediyoruz. Vizyonumuz gereği insanların sadece doymak için yemelerini değil, besin ihtiyaçlarını da tam olarak karşıladıkları iyi ve adil bir dünya oluşturmak için çalışıyoruz. Bundan dolayı da ‘Gelecek Onların Elinde’ sloganından yola çıkarak bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görünce projemizin asıl amacına ulaştığına inanıyoruz” dedi.

ANKARA, BATMAN, MARDİN, GİRESUN…

Yazıcı, çocukların pandemi sürecinde uzaktan eğitimi daha verimli geçirmeleri için TEGV iş birliğiyle gerçekleştirdikleri bu projeyle ihtiyaç sahibi çocuklara tablet bilgisayar yardımında bulunduklarını belirtti. Yazıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’deki projemizde çocuklarımıza tabletlerini ulaştırırken aynı zamanda Coco Pops ürünlerimizi sunduk, besleyici ve keyifli bir öğünle buluşmalarını istedik. Ankara, Antalya, Batman, Bursa, Denizli, Eskişehir, Giresun, İstanbul ve Mardin’deki ihtiyaç sahibi çocuklar dağıttığımız tablet bilgisayarlarıyla EBA sistemine rahatlıkla giriş yapabiliyorlar. Ayrıca TEGV’in Fen, Matematik, İngilizce, Bilişim, Okuma, Sosyal ve Duygusal Öğrenme alanlarında sunduğu okul destek programlarına da ulaşmaları mümkün.”