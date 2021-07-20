Dokuz Eylül 39 yaşında

20 Temmuz 1982'de kurulan DEÜ'nün 39'uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınlayan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite olarak geleceği bugünden şekillendirmek anlayışı ile hareket ettiklerini belirterek, "Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği rotada ilerliyor; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları 'dünyanın ilk 500 arasında bir Türk üniversitesi' vizyonuna uygun çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname'yle 20 Temmuz 1982'de kurulan DEÜ, 39'uncu yaşına ulaşmanın gururunu yaşıyor. DEÜ, İzmir'in 16 noktasında, 10 enstitü, 17 fakülte, 3 yüksekokul, 1 devlet konservatuarı, 6 meslek yüksekokulu, 50 uygulama ve araştırma merkezi, bölgesel hizmet sunan Uygulama Araştırma Hastanesi ve 67 bin öğrencisiyle yetiştirdiği, yetiştireceği beyin gücünü ülkemize kazandırıyor. DEÜ'nün mensuplarıyla öğretim ve araştırma faaliyetleri ile kamusal sorumluluklarını titizlikle yerine getirdiğini belirten Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "DEÜ, güzel İzmirimizin geneline yayılmış hizmet ağıyla ve yakaladığı ivme sayesinde yeniliğin, değişimin, kalkınmanın merkezi olmayı da sürdürüyor. Ülkemizin ve kentimizin dinamiklerine doğrudan katkı sunan kurumumuz, mezunlarına ile mensuplarına birçok imkânı ve fırsatı sunuyor; girişimcileri, inovasyon kültürünü destekleyerek bilginin ve entelektüel birikimin sosyal hayata transferini sağlıyor" dedi.

39 yıldır toplumsal kalkınmaya katkıda bulunan DEÜ'nün 'geleceği bugünden şekillendirmek' anlayışı ile hareket ettiğini belirten DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Akla, yüksek insani değerlere ve kuruluş ilkelerine bağlı kalan üniversitemiz, Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlı olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği rotada ilerliyor; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koydukları 'dünyanın ilk 500 arasında bir Türk üniversitesi' vizyonuna uygun çalışmalar yürütüyor" diye konuştu.

İLKLERE İMZA ATTIK

Rektörlük olarak tarihi sorumluluklarının farkında olduklarını, son yıllarda birçok ilke ve projeye imza attıklarını ifade eden Hotar, üniversitenin faaliyetlerini sıralayarak, "DEÜ, mensuplarıyla birlikte İzmir'in ilk Veteriner Fakültesi'ni açmış; Diş Hekimliği Fakültesi'ni kurmuştur. Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nin temelini atmış; üniversitemizin simgesi Rektörlük Binasını Korunması Gereken Kültür Varlığı olarak tescil ettirmiştir. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurmuş; Turizm Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nu Buca'daki Tınaztepe Yerleşkesi'ne taşımıştır. Seferihisar'da milli sporcuları yetiştirecek Yüzme Havuzu ve Spor Salonu kompleksini hizmete açmış; Buca Tınaztepe'de Olimpik Yüzme Havuzu'nun temelini atmıştır. Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni, Ege Bölgesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni, Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurmuştur. Balçova'daki Güzel Sanatlar Fakültesi ile Devlet Konservatuvarı binalarının dönüşümü için çalışmalarına hız vermiştir. Sağlık Yerleşkesindeki birimlerin kullanacağı ek derslik binasının inşaatını tamamlamıştır. Türkiye'nin ilk Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi'ni açmış; Türkiye'nin ilk Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalı'nı hizmete almıştır. Genetik Hastalıklar Tanı Merkezimizi yenilemiş; Hemşirelik Fakültesi'nde Simülasyon Laboratuvarı'nı kurmuştur. Covid 19 Tanı Merkezi'ni açmış; üniversitemizin Engelsiz Üniversite olma yolunda ödüller almasını sağlamıştır" diye konuştu.