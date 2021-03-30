Dokuz Doğurmak ne demek? Dokuz Doğurmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler sözlüğünde bu deyim ile eş anlamlı birçok tabir yer almaktadır. Bunların arasında en çok bilinenleri şu şekilde sıralanabilir: ''Meraktan Çatlamak'', ''Akla Karayı Seçmek'' ve ''Meraktan Ölmek''

Dokuz Doğurmak Ne Demek?

Dokuz doğurmak hem sonucu merak edilen bir durum için sabırsızlanmak hem de bir iş kesinlik kazanana kadar endişe ve kaygıyla beklemek demektir. Yerine göre hem olumlu hem de olumsuz manada kullanılabilir.

Dokuz Doğurmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlam: Heyecanına yenik düşmek, evhamlanmak. Anlam: Yapılması zorunlu olan bir işi nihayete erdirene kadar sıkıntılı bir süreçten geçmek.

Dokuz Doğurmak Cümle İçinde Örnek Kullanımı

1- Ablam telefon açıp iyi haberi verene kadar evdeki herkes dokuz doğurdu.

2- Mezuniyet projesini zamanında teslim edebilmek için dokuz doğurdum.