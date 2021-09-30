Döküman ne demek? Döküman kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Fransızca kökenli bir kelime olarak doküman sözcüğü Türkçede yaygın şekilde kullanılan kelimelerden biridir. Sabit ve belli bir anlamı ile beraber tek başına veya cümle içerisinde kullanılabilir.

Doküman Ne Demek?

Doküman kelimesi temel olarak genel anlamı ile, ‘Belge’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda evrak olarak da öne çıktığını ifade etmek mümkün.

Doküman Kelimesinin Anlamı Nedir?

Fransızca üzerinden Türkiye'ye geçiş yapmış olan doküman kelimesi, belge ya da evrak şeklinde ifadeye sahiptir.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit bu kelimenin anlamı, ‘Belge’ şeklinde öne çıkıyor. Aynı zamanda evrak olarak da kullanılmakta ve değerlendirilmektedir. Diğer yandan belge ve evrak olarak eş anlamlı sözcük şeklinde de anlatmak mümkün. Doğru yazımı ise bu kelimenin doküman olarak öne çıkıyor.