Doktorlar baş tacımız... Kimimiz alkışlıyor kimimiz bisiklet hediye ediyoruz

Doktorun bu paylaşımını gören bir vatandaş, kendisine bisiklet hediye etmek istedi. Gelen mesaja ilk başta inanmadığını belirten Semercioğlu, teşekkür ederek teklifi geri çevirdiğini ancak ısrar edilince ev adresini yazdığını söyledi. Beklemediği bir şekilde bir saat sonra evine bisikletin geldiğini belirten doktor, yaşanan olayı Hürriyet'e şöyle anlattı:

"Bisiklete karşı her zaman bir ilgim vardı. Dokuz aydır İstanbul'dayım. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyorum. Bahçelievler'de oturuyorum. İşe bisikletle gidip geliyordum. Ancak bisikletim evimin önünden çalındı. Tekrar bir bisiklet aldım. Bu kez bisikletim hastanenin önünden çalındı. Ulaşım konusu biraz sıkıntı oldu. Kalabalık olduğu için dolmuşa binmek istemiyorum. Bu dönemde kimin oturduğunu bilemediğimiz için taksi kullanmak da istemiyorum. Acaba üçüncü kez bisiklet mi alsam diye düşündüm ve bununla ilgili bir tweet attım. Birkaç gün sonra Twitter'dan biri bana ulaştı. 'Eşimle birlikte size bisiklet etmek istiyoruz' dedi. Çok şaşırdım. Teşekkür ederek, böyle bir şeye gerek olmadığını söyledim. Ay sonu yeni bir bisiklet alabileceğimi ilettiğimde, 'Siz bu hediyeyi kabul edin, yeni bir bisiklet aldığınızda bunu başka birine hediye edersiniz' dediler. Biri öylesine yazıyor sandım. Israr üzerine yazayım adresimi ne olacak dedim. Geleceğini düşünmedim ama bir saat sonra bisiklet kapımdaydı. İsimlerini açıklamamı istemediler. Bisikleti hediye edenlerin birinin ev hanımı diğerinin serbest çalışan olduğunu öğrendim. Koronavirüs sonrası görüşmek üzere sözleştik. Çok teşekkür ettim."

LÜTFEN EVDE KALIN

Doktor Semercioğlu, Kalp Damar Cerrahisi'nde asistan olduğunu ancak şu anda COVID-19 hastalarıyla ilgilendiklerini belirterek, bu süreçte vatandaşların evde kalarak kendilerine destek olmalarını istedi. Semecioğlu, "Şu anda servisimizde COVID-19 hastalarını tedavi ediyoruz. Bir asistan arkadaşımızın testi de pozitif çıktı. Burada çalışanlar da hasta olmaktan korkuyor, tedirginler, ama işlerinin başındalar. Tek istediğimiz herkesin evlerinde kalıp, bu süreçte bizlere destek olması."

UMUDUMA UMUT KATTI

Semercioğlu, hediye edilen bisikletin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak, şunları yazdı:

"Bugün hayatımda asla unutamayacağım bir şey oldu. Bir takipçim attığım bu tweete istinaden bana bisiklet alıp göndermiş. Sırf hastaneye güvenli gidip gelmem için gönderdiğini söyledi. Ağlasam mı gülsem mi bilemiyorum. Motivasyonumu o kadar arttırdı ki benim. Umuduma umut kattı."