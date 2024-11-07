‘Doktora mezunu artışında birinciyiz’

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Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Havelsan Teknoloji Kampüsü’nde düzenlenen Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi 2024’de konuşan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye’nin yükseköğretimde yapay zekâ alanında ulaştığı kapasiteden ve gelecek projeksiyonlarından memnuniyet duyduğunu dile getirerek şunları söyledi:

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İLGİ GÖRÜYOR

“Stanford Üniversitesi tarafından yayınlanan Yapay Zekâ İndeksi Raporu 2024 yılı değerlendirmesine göre Türkiye; bilgisayar bilimleri, bilgisayar mühendisliği ve bilgi teknolojisi alanlarındaki lisans mezunu sayıları bakımından İngiltere ve Almanya’nın ardından Avrupa’da üçüncü sırada yer alıyor. Ayrıca Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında son 10 yılda lisans mezunu sayısındaki artış oranında yüzde 118’le ikinci sırada. Son 10 yılda doktora mezun sayısındaki artış oranı bakımından da açık ara 1’inci sırada konumlanıyor.

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YAPAY ZEKA AKADEMİK TEZ PROGRAMI BAŞLADI

Savunma Sanayi ile ilgili bazı dersler üniversitelerimizin mühendislik bölümlerinde seçmeli olarak verilmeye başlanmıştı. Bunlara aynı alanda yeni dersler de eklendi. Diğer yandan önümüzdeki dönemde, yapay zekâ teknolojisinin etkilerinin çok daha kuvvetlenerek devam edeceği açık bir şekilde görülüyor. YÖK olarak bu konuya özel bir önem veriyoruz. Bu kapsamda YÖK ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasındaki iş birliğinin son halkası olarak, ‘Yapay Zekâ Akademik Tez Programı’nı (ATP) başlattık.

BİTİRME PROJESİ VEYA TEZ OLARAK ELE ALINACAK

Bu programla savunma sanayi alanında yapay zekâ, üniversitelerde lisans seviyesinde bitirme projesi ve lisansüstü seviyede tez çalışması olarak ele alınacak. Yapay zekâ alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirmek, bilimsel ve teknolojik araştırma kapasitesini artırmak başta olmak üzere, üniversitelerimizin çok önemli bir rol üstlenmesi gerektiği düşüncesiyle hareket ediyoruz.”