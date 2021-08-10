Doktora Kaç Yıl Sürer? Doktora Programı Kaç Yıllıktır?

Doktora programı, yüksek lisans ve lisans mezunu kişilere sunulan bir eğitim programıdır. Doktora yapmak için mutlaka en az lisans mezunu olmak gerekir. Doktora yapmak isteyen kişilerin öncesinde bu program hakkında detaylı bilgi edinmesi gerekir.

Doktora Kaç Yıl Sürer?

Doktora, bir konu hakkında tez hazırlanması ve sözlü olarak savunmasıdır. Yani doktora programında bir konu ele alınır ve incelenir. Bu program 4 yıl sürmektedir.

Doktora Programı Kaç Yıllıktır?

Doktora programı 2 dönem doktora dersleri ve 6 dönem ise tez çalışmaları şeklinde ilerler. Her 2 dönem 1 yılı kapsamaktadır. Doktora programı tüm dönemler toplamında 8 dönem yani 4 yıllıktır.