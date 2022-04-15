Doktora Çalıştayı’nın raporu yayımlandı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında düzenlenen, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Ankara’daki üniversitelerin rektörleri, üniversitelerin farklı alanlarında lisansüstü eğitimden sorumlu enstitü yetkilileri, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve doktora öğrencilerinden oluşan 240 paydaşın katıldığı çalıştayın açılış konuşmasında YÖK Başkanı Erol Özvar; Türkiye’nin genç nüfus yapısına dikkat çekerek, başta kalite olmak üzere doktora öğretiminin her sürecine ilişkin yükseköğretim kurumlarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade etmiş, doktora öğretiminin Türkiye’nin geleceğine etkisi üzerinden doktora eğitiminin niteliğinin önemine vurgu yapmıştı.
Türkiye yükseköğretimi konusunda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar ve OECD raporlarında yer alan öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısının, OECD ortalamalarının çok gerisinde bulunduğunun altını çizen Özvar, aynı zamanda Türkiye’nin nitelikli öğretim eleman açığına dikkat çekmişti.
ÇALIŞTAY RAPORUNDA DUYURULANLAR
Bu doğrultuda yapılan çalıştay sonrası yayımlanan raporda belirlenen ve öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:
Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı raporunun tamamı için tıklayın