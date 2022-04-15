Doktora Çalıştayı’nın raporu yayımlandı

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında düzenlenen, YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Ankara’daki üniversitelerin rektörleri, üniversitelerin farklı alanlarında lisansüstü eğitimden sorumlu enstitü yetkilileri, öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve doktora öğrencilerinden oluşan 240 paydaşın katıldığı çalıştayın açılış konuşmasında YÖK Başkanı Erol Özvar; Türkiye’nin genç nüfus yapısına dikkat çekerek, başta kalite olmak üzere doktora öğretiminin her sürecine ilişkin yükseköğretim kurumlarına büyük sorumluluk düştüğünü ifade etmiş, doktora öğretiminin Türkiye’nin geleceğine etkisi üzerinden doktora eğitiminin niteliğinin önemine vurgu yapmıştı.

Türkiye yükseköğretimi konusunda yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar ve OECD raporlarında yer alan öğrenci başına düşen öğretim elemanı sayısının, OECD ortalamalarının çok gerisinde bulunduğunun altını çizen Özvar, aynı zamanda Türkiye’nin nitelikli öğretim eleman açığına dikkat çekmişti.

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ÇALIŞTAY RAPORUNDA DUYURULANLAR

Bu doğrultuda yapılan çalıştay sonrası yayımlanan raporda belirlenen ve öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:

Doktora programlarına giriş aşamasında yapılan mülakat sınavları için standartlar belirlenmesi,

Merkezi yabancı dil sınavlarına, dinleme, konuşma ve yazma becerilerinin de eklenmesi,

Doktora yapanlara burs, ödenek çeşitliliği sağlanması ve özlük haklarının artırılması,

YÖK burslarının miktarının ve sayısının artırılması,

Doktora tezine alternatif olarak üç adet özgün araştırma makalesinin doktora tezi olarak kabul edilmesi.

Doktora Öğretiminin İyileştirilmesi Çalıştayı raporunun tamamı için tıklayın