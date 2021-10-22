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Doktor adayları törenle önlük giydi

#Beyaz Önlük#Akdeniz Üniversitesi#Prof. Dr. Özlenen Özkan
Doktor adayları törenle önlük giydi

Tıp Fakültesi’nin geleneksel olarak düzenlediği 'Beyaz Önlük' giyme töreninde bu yıl üniversiteye giriş yapan 360 hekim adayı önlüklerini giydi.

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Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu’nda gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, AÜ Organ Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, öğretim üyeleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

BEYAZ ÖNLÜKLERE HALEL GETİRMEYİN
Törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Özkan, tarihin başından beri kutsal olarak kabul gören hekimlik mesleğini seçen öğrencileri kutladı. Rektör Özkan, şöyle konuştu:

"Bugün bu kutsal mesleğe ilk adımı atmanızı temsilen, beyaz önlüklerinizi giyeceksiniz. Bu önlükleri keten ipliklerle dokunmuş bir kumaş olarak değil, vicdan, merhamet ve tedavi etme yetisine sahip olma saygınlığının simgesi olarak görün. Bu beyaz önlüklere halel getirmeyin, taşıdığı değerlerden ayrılmayın. Bir asırdan fazla süredir tıbbın ve hekimlik mesleğinin sembolü haline gelmiş bu beyaz önlükleri tertemiz bir şekilde sizlere teslim ediyoruz. Bunu yine tertemiz tutacak olan sizlersiniz."

Simgeledikleri değerlerle bu beyaz önlüklerin adeta sihirli özelliklere sahip olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, "Bu önlükleri üzerinize giydiğinizde insanların size olan saygısını şaşırarak göreceksiniz. Çünkü bu önlüğün rengi, aynı zamanda umudun rengidir. Bu saygı ve hürmeti hak etmek için hep vicdanınızı dinleyin. Kendinize ve etrafınıza saygı duyun ki size de saygı duyulsun" dedi.

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HEKİMLİK FEDAKARLIKTIR
Hekimliğin büyük fedakârlık gerektiren, insanlığa hizmet için yapılacak bir meslek olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, öğrencilere mesleği icra ederken pusulaların vicdanları olmasını öğütledi.

"Hastalarınıza yaklaşırken, sanki bir aile bireyinize yaklaşır gibi, empati göstererek, özen ve özveriyle yaklaşmalısınız" diyen AÜ Rektörü Özlenen Özkan, sözlerine şöyle devam etti: "Hasta ve hekim ilişkisindeki güvenin kurulması, onu anladığımızı hissettirmek, hastalığın tedavisinde belki ilaçlar kadar önemlidir. Lütfen bunu meslek hayatınız boyunca unutmayın. Sizler zorlu bir sınav maratonunu geçerek üniversitemizi kazandınız. Kendinizin ve ailelerinizin hayallerini gerçekleştirmenin ilk adımını attınız. Lütfen eğitim hayatınız boyunca da sizi buraya getiren hayallerinizi, hedeflerinizi hep aklınızda tutun."

SAĞLIK ALANINDA MARKA ÜNİVERSİTE
Öğrencilere, "Hedefleri gerçekleştirmek için doğru yerdesiniz" diyen Rektör Özkan, tıp eğitiminin aynı zamanda bir usta-çırak ilişkisi olduğuna değindi. Rektör Özkan, "Tıp fakültemiz alanlarında çok yetkin ve donanımlı hocalara sahip. Üniversitemiz ayrıca dünyada ve ülkemizde birçok ilki de gerçekleştirmiş bir üniversite. Bundan en verimli şekilde yararlanmak ise siz öğrencilerimize düşüyor. Önce kendinize, sonra ustalarınıza saygı duymalısınız. Kendinizi sürekli geliştirmek için meraklı ve istekli olmalısınız. Siz bu özellikleri gösterirseniz, hocalarımızın tecrübe ve deneyimlerinden en iyi şekilde yararlanabilirsiniz" dedi.

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DÜRÜST ÇALIŞKAN VE VATANINI SEVEN HEKİMLER OLUN
"Amacımız sizlerin dürüst, çalışkan, vatanını seven, görev bilincine ve etik değerlere sahip, insana değer veren, adaletli, vicdanlı hekimler olarak, yani bugün üzerinize giydiğiniz bu beyaz önlüğe layık hekimler olarak yetişmenizdir" diyen Rektör Özkan, "Bu vesileyle bugün burada hekimliğin simgesi olan beyaz önlüklerini giyerek mesleklerine ilk adımlarını atan geleceğin genç hekimleri olan sizleri tekrar kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Rektör Özkan ve öğretim üyeleri tarafından 360 tıp öğrencisine beyaz önlüklerinin giydirildiği tören müzik dinletisiyle son buldu.

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#Beyaz Önlük#Akdeniz Üniversitesi#Prof. Dr. Özlenen Özkan

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