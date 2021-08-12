Doğum Kaçıncı Haftada Olur? Doğum Kaçıncı Ayda Başlar?

Doğum, kadın bedeni içerisinde yer alan doğal bir süreç olmak ile beraber, her kadının doğumu özel ve benzersiz bir olaydır. Aynı annenin ikinci veya üçüncü doğumlarının arasında bile farklar ortaya çıkabilmektedir. Bazı doğumlar, bir ya da iki saat içinde gerçekleşirken bazı doğumlar da annenin fiziksel veya duygusal nitelikteki durumunu zorlayabilmektedir. Doğumun gerçekleşme sürecine kadar doğumu ne kadar süreceği ya da nasıl geçeceği eksiksiz olarak bilinmesi mümkün olmasa da normal doğumun süreçlerinin bilinerek kişinin kendisini hazır hissetmesi önem arz eder.

Doğum Kaçıncı Haftada Gerçekleşir?

Doğum, hamileliğin otuz sekizinci ya da kırkıncı haftaları arasında gerçekleşen bir işlemdir Otuz yedince haftadan önce mevcut olan doğumlar erken doğum şeklinde isimlendirilir. Kırk ikinci haftadan sonra gerçekleşen doğumlar ise geç doğum şekkinde isimlendirilir. Bazı doğum belirtileri bazen bebeğin gelmesinden dört hafta öncesinde bile ortaya çıkabilmektedir. Doğum sürecinin ne zaman başladığına ise en iyi doktor karar verir.

Doğum Kaçıncı Haftada Başlar?

Doğum süreci genel olarak bakıldığında sekizinci ayın sonlarına doğru ve dokuzuncu ayın başlarında ortaya çıkan bir süreçtir. Bu süreçte hamile olan kişilerin kendilerine en yüksek düzeyde dikkat etmeleri gerekir.