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Doğu Avrupa ülkelerinden burs fırsatı...Öğrenim ücretleri karşılanıyor, aylık maddi destek veriliyor

#Doğu Avrupa#Avrupa Burs#Erasmus+
Doğu Avrupa ülkelerinden burs fırsatı...Öğrenim ücretleri karşılanıyor, aylık maddi destek veriliyor

Geçen 10 yılda Avrupa Birliği ile birlikte Doğu Avrupa ülkelerinde başta Polonya olmak üzere yükseköğretimde büyük bir atak yapıldı. Makul öğrenim ücretleri, düşük yaşam masrafları ve Türkiye’ye yakınlığıyla dikkat çeken Doğu Avrupa ülkeleri, uluslararası öğrenciler için burslar da veriyor. Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS; Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Rusya’da hükümet ve üniversiteler tarafından verilen bursları derledi. 

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Hırvatistan

2013’te Avrupa Birliği üyesi olan ülkede, AB Programları ve Öğrenci Hareketliliği Ulusal Ajansı ile Hırvatistan Bilim ve Eğitim Bakanlığı’nın üstlendikleri 400 uluslararası öğrenci ve araştırmacıyı kapsayan burs programı dikkat çekiyor. Türkiye’den öğrencilerin de kabul edildiği programda, lisanstan doktoraya kadar geniş bir eğitim yelpazesinde burslar sunuluyor. Ayrıntılı bilgi www.mobilnost.hr’den edinilebilir.

Doğu Avrupa ülkelerinden burs fırsatı...Öğrenim ücretleri karşılanıyor, aylık maddi destek veriliyor

Çek Cumhuriyeti

Çek Cumhuriyeti Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı uluslararası öğrencilere ülkenin önde gelen üniversitelerinde lisans ve lisansüstü burslar veriyor. Ek bir yıl olarak Çekçe hazırlık kurslarına katılma imkânı da sağlanıyor. Başta Masaryk Üniversitesi olmak üzere ülkenin lider yükseköğretim kurumlarında ekonomi, tarım, informatik, çevre, enerji gibi 5 alanda lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim alma şansı var. Programlarla ilgili ayrıntılı bilgi ‘www.msmt.cz’de.

Estonya

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Ülkede, hükümet burslarının yanı sıra dış işleri bakanlığı tarafından bazı özel ülkeleri de kapsayan burslar yer alıyor. Hükümetin sağladığı lisans bursları, özellikle Estonca veya onunla bağlantılı alanlarda okuyan gençlere veriliyor. Estonya’da eğitim almayı düşünüyorsanız, ‘archimedes.ee’ internet adresinden güncel burs programlarına göz atabilirsiniz.

Polonya

Doğu Avrupa’nın Rusya ile birlikte en gelişmiş ekonomilerinden biri olan Polonya, son yıllarda sadece Avrupa Birliği’nden değil, dünyanın birçok ülkesinden uluslararası öğrencilerin dikkatini çekiyor. Ülkede Ignacy Lukasiewicz Burs Programı ile gelişmekte olan ekonomilerdeki öğrencilere burs sağlanıyor. Polonyalı bilim insanı Ignacy Lukasiewicz adını taşıyan program yüksek lisans ve doktora düzeyinde bursları kapsıyor. Doğa bilimleri, tarım, ormancılık, matematik, biyoloji ve fizik gibi bilim alanlarında 60 öğrenciye her ay yaklaşık 400 Euro (2018-2019 için destek miktarı belli değil) burs sunuluyor. Burs programı hakkında bilgiye ‘buwiwm.edu.pl’den ulaşabilirsiniz.

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Doğu Avrupa ülkelerinden burs fırsatı...Öğrenim ücretleri karşılanıyor, aylık maddi destek veriliyor

Rusya

Doğu Avrupa’da en gelişmiş yükseköğretim ve araştırma ortamına sahip ülkede, her yıl birçok alanda lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde Türkiye’yi de kapsayan burslar veriliyor. 2016’da hükümetin burs programından yaklaşık 15 bin uluslararası öğrenci faydalandı. Bu burs kapsamında Rusya’da 2 bin ile 3 bin dolar arasında değişen yıllık öğrenim ücretleri karşılanıyor, ayrıca her ay 1.300 ruble yani yaklaşık 25 dolar maddi destek veriliyor. Oldukça geniş bir program aralığındaki burslarla ilgili detaylı bilgiyi ‘studyinrussia.ru’ adresinde bulabilirsiniz.

Macaristan

Uluslararası öğrenciler için verilen en önemli burs, Macaristan Hükümeti’ne ait. Yüksek lisans düzeyinde gıda sağlığı, bitki koruma gibi alanları kapsayan program, ne yazık ki Türkiye’den öğrenci kabul etmiyor. Başkent Budapeşte’de yer alan Cental European Üniversitesi de master ve doktora düzeyinde uluslararası öğrenciler için çeşitli oranlarda değişen bursların yanı sıra geri ödemeli kredi gibi başka avantajlar da sunuyor. (www.ceu.edu)

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KOMŞULARDA BURS ŞANSI

Ülkede son yıllarda Bulgaristan Amerikan Üniversitesi’nin sağladığı burslar, dikkat çekiyor. Üniversitede Türkiye de dahil olmak üzere öğrencilere önemli burs avantajları sağlanıyor. Ayrıca Romanya Dış İlişkiler Bakanlığı ve Slovakya hükümeti de dikkat çekici burs programlarına sahip.

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#Doğu Avrupa#Avrupa Burs#Erasmus+

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