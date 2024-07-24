Doğru üniversite tercihi için nelere dikkat etmeli?

Haberin Devamı

Adaylar, 2 Ağustos’a kadar sürecek tercih döneminde azalan kontenjanlar ve ikinci öğretim programlarının kapatılması nedeniyle zorlu bir seçim aşamasıyla karşı karşıya. Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, bu süreçte özellikle sözel ve eşit ağırlık alanındaki tercihlerin çok daha kritik olduğunu söylüyor. Yeşilyurt, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında adayların tercih sürecinde en çok yaptığı hatalara dikkat çekerek doğru tercihin nasıl yapılması gerektiği hakkında önemli ipuçları veriyor.

CİHAN YEŞİLYURT’UN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN.