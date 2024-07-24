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Doğru üniversite tercihi için nelere dikkat etmeli?

Güncelleme Tarihi:

#YKS#Cihan Yeşilyurt#Tercih
Doğru üniversite tercihi için nelere dikkat etmeli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 11:47

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı. Şimdi ise 2 milyonun üstünde aday, 25 Temmuz’da başlayacak tercih dönemi için hazırlıklara başladı.

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Adaylar, 2 Ağustos’a kadar sürecek tercih döneminde azalan kontenjanlar ve ikinci öğretim programlarının kapatılması nedeniyle zorlu bir seçim aşamasıyla karşı karşıya. Eğitim Uzmanı Cihan Yeşilyurt, bu süreçte özellikle sözel ve eşit ağırlık alanındaki tercihlerin çok daha kritik olduğunu söylüyor. Yeşilyurt, hürriyet/eğitim sayfasında yer alan yazısında adayların tercih sürecinde en çok yaptığı hatalara dikkat çekerek doğru tercihin nasıl yapılması gerektiği hakkında önemli ipuçları veriyor.

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#YKS#Cihan Yeşilyurt#Tercih

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