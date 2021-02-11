Doğru Söze Ne Denir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanlar birbirleri ile konuşurken doğru bir bilgi edindiklerinde bu atasözünü kullanırlar. Bu sebeple doğru söze ne denir atasözü günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Bu atasözünün tam anlamı ile cümlede kullanılabilmesi için öncelikle anlamının iyi kavranması gerekmektedir.

Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Herhangi bir konu ile alakalı gerçek bir şey söylendiği zaman kimsenin konuyla ilgili yorum yapmasına gerek yoktur. Çünkü doğru bir sözler yorum gerektirmez. Bir gerçek ile alakalı söylenecek kötü niyetli yorumlar söyleyen kişinin zararına olacaktır. Bu sebeple gerçeği yansıtan sözler ile alakalı yorum yapmaya gerek yoktur.

Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Senin ne kadar kötü kalpli biri olduğunu o da söyledi. Doğru söze ne denir?