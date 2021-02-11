Doğru Söz Yemin İstemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Sözcüklerin gücünü en güzel biçimde kullanan cümle kalıpları atasözleridir. Bu sözler; insanlara belli bir düşünceyi kalıplaşmış bir ifadeyle iletmenin en etkili yolunu sunar. Zaten bu nedenle de sıklıkla kullanılarak uzun yıllar yazılı veya sözlü dilde varlığını sürdürmüştür. İşte, tüm detaylar.
Yalan ve düzenbazlığın yerildiği; doğru söylemenin, dürüstlüğün ise övüldüğü atasözleri de, doğruculuğun önemini vurgulamak isteyen birinin ilk başvuru kaynakları olacaktır. Çünkü bu temaya sahip birçok atasözü vardır. Doğru söz yemin istemez atasözü de bunlardan birdir.
Doğru Söz Yemin İstemez Sözünün Anlamı
Bu söz doğru bir ifadenin doğruluğunu güçlendirmek için başka bir referansa ihtiyaç olmadığı anlamına gelmektedir. Buna göre, eğer söylenen sözün doğruluğu su götürmez bir gerçekse Tanrı'yı aracı yaparak sözün doğruluğunu pekiştirmeye çalışmanın bir anlamı yoktur. Çünkü söz kendi başına yeterince sağlam ve inanılırdır.
Doğru Söz Yemin İstemez Sözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)
"Sizinle çalıştığıma çok memnun oldum efendim, yalakalık yaptığımı düşünüyorsanız da sizi ikna etmenin söylediğim sözden başka bir yolu yok, zira doğru söz yemin istemez."
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