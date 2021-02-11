Doğru Söz Yemin İstemez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yalan ve düzenbazlığın yerildiği; doğru söylemenin, dürüstlüğün ise övüldüğü atasözleri de, doğruculuğun önemini vurgulamak isteyen birinin ilk başvuru kaynakları olacaktır. Çünkü bu temaya sahip birçok atasözü vardır. Doğru söz yemin istemez atasözü de bunlardan birdir.

Doğru Söz Yemin İstemez Sözünün Anlamı

Bu söz doğru bir ifadenin doğruluğunu güçlendirmek için başka bir referansa ihtiyaç olmadığı anlamına gelmektedir. Buna göre, eğer söylenen sözün doğruluğu su götürmez bir gerçekse Tanrı'yı aracı yaparak sözün doğruluğunu pekiştirmeye çalışmanın bir anlamı yoktur. Çünkü söz kendi başına yeterince sağlam ve inanılırdır.

Doğru Söz Yemin İstemez Sözünün Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

"Sizinle çalıştığıma çok memnun oldum efendim, yalakalık yaptığımı düşünüyorsanız da sizi ikna etmenin söylediğim sözden başka bir yolu yok, zira doğru söz yemin istemez."