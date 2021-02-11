Doğru Söyleyenin Tepesi Delik Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Doğru söyleyenin tepesi delik olur atasözü, aynı zamanda doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar ile benzer anlama gelmektedir. Aradaki fark biri yaygın olarak kullanılır diğeri ise çok fazla bilinmez.

Doğru Söyleyenin Tepesi Delik Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Doğruları esirgemeden söyleyen insanlar başkalarının eksiklerini ortaya çıkardığı vakit, zaman içerisinde çevresindeki insanların azaldığına görür. Özellikle toplum içerisinde düşman kazanırlar ve bu durum kişiye zarar verebilir.

Doğru Söyleyenin Tepesi Delik Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Doğru söyleyenin tepesi delik olur, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar atasözünün bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Aynı zamanda bu atasözü içerisinde kişinin düşman kazanabileceği üzerine de bir ifade vardır.

‘’Bence konuşmalarına biraz dikkat etmen gerekiyor. Çünkü doğru söyleyenin tepesi delik olur.’’