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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 03:38 | Son Güncelleme:

Doğru Söyleyenin Bir Ayağı Üzengide Gerek atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Doğru Söyleyenin Bir Ayağı Üzengide Gerek atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Çok fazla bilinmeyen atasözlerimizden olan " Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek" atasözünün açıklaması ve örnek cümle içerisindeki kullanımına ait bilgileri sizler için derledik.

Atalarımız hem dürüstlüğe ve her zaman doğru konuşmaya önem vermiş, hem de bu şekilde davranan kişilerin çok fazla sevilmeyeceğini anlatan birçok özlü söz söylemiştir. Bunlardan birisi de " Doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek" olmaktadır.

 Doğru Söyleyenin Bir Ayağı Üzengide Gerek Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir kişinin her zaman için doğru konuşması ve dürüst davranması beklenmektedir. Hatta bu konu gün içerisinde birçok kez gündeme gelmektedir. Ne var ki her zaman için doğruyu konuşan kişilerde pek sevilmemekte hatta genellikle patavatsız olarak yaftalanmaktadır. Diğer bir yandan bu kişiler genellikle toplum içerisinden uzaklaştırılmaktadır. İşte bu dilemmayı anlatan atasözlerimizden birisi de "Doğru söylenin bir ayağı üzengide gerek" olmaktadır. Bu atasözünün anlattığı bir diğer şey ise doğruyu söyleyenlerin her zaman ortamdan uzaklaşmaya hazır olması gerekliliğidir.

 Doğru Söylenin Bir Ayağı Üzengide Gerek Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

 Doğruluğu ile nam salmış Ayşe, yine arkadaşları tarafından dışlandı, doğru söyleyenin bir ayağı üzengide gerek.

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