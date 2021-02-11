Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Her atasözünde olduğu gibi doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar atasözünde de cümle içinde kullanılabilmesi için anlamının iyi bilinmesi gerekmektedir. Kişiler her ne kadar acı olsa da gerçekleri söylediklerinde eğer karşısındakinin çıkarlarına ters düşerse o zaman kötü ilan edilir. İşte bu atasözü de bu amaçla söylenmiştir.

Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir kişi her ne kadar doğruları söylese de eğer bu doğru karşısındakinin çıkarlarına ters düşen bir durum için söylenmişse o zaman kötü olmakla suçlanacaktır. Doğru söyleyen kişiler insanların çıkarlarına ters düşmeleri durumunda bulundukları toplumdan dışlanırlar.

Doğru Söyleyeni Dokuz Köyden Kovarlar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Sana doğruları söylediğim için bana böyle davranıyorsun. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye boşuna dememişler.