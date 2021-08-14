Doğru meslek seçimi hayatınızı etkiler!

Üniversite adayları için tercih dönemi 20 Ağustos 2021 Cuma günü sona eriyor. Peki adaylar gelecekteki mutluluklarını etkileyecek bu kadar kritik bir kararı doğru aldıklarından nasıl emin olabilirler? Hayatlarının belki de en önemli tercihini yaparken nelere dikkat etmeli, hangi kaynaklardan yararlanmalılar? İşte Kolay Kampüs’ten (www.kolaykampus.com) tercih sürecinde adaylara yol gösterecek öneriler:

Her adayın hayalini kurduğu lisans programları ve üniversiteler belli olsa da, sınavda elde ettikleri başarı, tercihlerini şekillendiren temel faktör oluyor. Hedefledikleri puan ve sıralamaya erişebilen adaylar ise tercih dönemi geldiğinde ailelerinin beklentileri veya arkadaşlarının tercihleri gibi dış etkenlerden etkilenebiliyor. Uzmanlar, en doğru tercihin adayın ilgi alanları ve sahip olduğu yetenekler doğrultusunda yapılmış olan bilinçli tercihler olduğunu belirtiyor. Herkesin yetenekli ve başarılı olduğu alanlar farklıdır, bu noktada adayın kendini tanıması, güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olması önem kazanıyor.

Her yıl çok sayıda üniversite öğrencisi, öğrencisi olduğu bölümden vazgeçerek yeniden sınava giriyor ya da farklı geçiş imkânı kullanarak okuduğu bölümünü değiştiriyor. Yanlış yapılan tercihler sonrasında bu değişim sürecini yaşamak psikolojik olarak zorlayıcı olurken, zaman ve maddiyat kaybına da neden oluyor. Bölüm değiştirme imkânı bulamayan öğrenciler ise bulundukları bölümde mutsuz oldukları için ya çok zor tamamlayabiliyor ya da hiç mezun olamıyorlar. Mezun olabilenler, yeteneklerine uygun olmayan pozisyonlarda başarıya ulaşmakta zorlanıyor ve en sonunda mutsuz bir iş hayatına mahkûm oluyorlar.

Tüm bu olumsuzluklardan kaçınmak için kişilik yapınıza, ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize en uygun lisans programlarını keşfetmiş olmak, en doğru kararı vermenizde önemli rol oynuyor.

GriCeviz Meslekİlgi Modülü ile ilgi alanınıza ve yeteneklerinize en uygun meslekleri keşfedin!

Tercih edilecek bölümlerin seçiminde, kişilik tipi ve ilgi alanlarının geçerli ve güvenilir yöntemlerle belirlenmiş olması çok önemlidir. Bu anlamda internette karşımıza çıkabilecek kaynaklara dikkatli yaklaşmak gereklidir. Genellikle ücretsiz olarak sunulan çok sayıda test, adayların yanlış yönlendirilmesine sebep olmaktadır. Bu konuda faydalanılacak modüllerin bilimsel verilere dayandığından ve güvenilir olduğundan emin olmadan, alınan sonuçlara güvenmemek gerekir.

Kolaykampus.com iş birliği ile sunulan GriCeviz Meslekİlgi Modülü, mesleki ilgilerin ölçülmesi ve adaylara meslek seçimlerinde yol göstermek üzere ODTÜ’lü akademisyenler tarafından John Holland’ın kuramı çerçevesinde ve bilimsel çalışmalar ışığında geliştirilmiş online bir ölçme aracıdır. Uygulaması çok pratik ve eğlenceli olan Meslekİlgi Modülü, “Realist, Araştırmacı, Yaratıcı, Sosyal, Girişimci ve Düzenli” olmak üzere 6 boyuttan oluşan, 90 maddelik bir ölçme aracını içermektedir. Özel tasarım görsellerle desteklenmiş ve geçerlik güvenirlik çalışmaları binlerce öğrenciyle yapılmış ölçek, çevrimiçi olarak kolaylıkla tamamlanır ve sonuç raporu anında görüntülenir. Kişilik tipi analiziyle birlikte önerilen lisans programları listesini içeren rapor aynı zamanda YÖK Atlas Sistemi ile entegre edilmiştir. Adaylar, onlar için önerilen programlara ilişkin detaylı bilgileri hızlıca görebilirler.

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