Doğru Akım nedir? Dc ne demek? Doğru akım özellikleri, kaynakları ve formülleri hakkında bilgi

Doğru akım kelimesi İngilizceden Türkçemize geçmiştir. İngilizce direct current yani kısaltılmışı ''DC'' olan Türkçemizde ise doğru akım yani ''DA'' anlamında kullanılmaktadır. Simgesi (-) olarak gösterilmektedir. Adından da anlaşılacağı üzere doğru yöne hareket sağlayan akımlardır.

Doğru Akım Yani Dc Nedir?

Doğru akım, elektrik yükünün tek yöne doğru ilerleyişi ve bu ilerleyişi hiç bozmadan tamamlayıp yüksek potansiyelden alçak potansiyele sabit bir şekilde akma olayının gerçekleşmesidir. Elektrik yükleri aynı anda, aynı doğrultu da ve aynı şiddette akmaktadır. Fakat bazen doğrultusu değişmese de şiddetinde farklılıklar gösterebilmektedir.

Dinamolar, piller, güneş pilleri gibi kaynaklar doğru akım sağlamaktadır. Yüksek gerilim boyutundan alçak gerilime doğru hareket etmektedir. Tüm elektronik kaynakların ya da bilgisayar donanımlarının düzgün çalışabilmesi için doğru akım gereklidir. Doğru akım, enerji iletimini de sağlamak içinde kullanılmaktadır.

Alternatif akımlara nazaran doğru akımda çok daha düşük elektrik kayıpları meydana gelmektedir. Bu nedenle daha kaliteli enerji iletimini gerçekleştirmektedir. Kaliteli enerji iletimi ise birçok durumun düzgün ve problemsiz çalışması anlamına gelmektedir. Doğru akımın savunucularından birisi de Thomas Edison'dur. Doğru akım gücünü özel uygulamalar üzerinde kullandığından avantajlı bir konuma sahiptir.

Doğru Akım Özellikleri Ve Kaynakları Nelerdir?

- Hep aynı yönde ilerleme ve hareket sağlamaktadır.

- Tel boyunca sabit manyetizma sayesinde tek yönlü hareket sağlamaktadır.

- Doğru akım frekansı sıfırdır.

- Elektronların akışı ileri doğru tek bir yön üzerinde gerçekleşmektedir.

- Devre sadece bir yönde akma sağlamaktadır.

- Akım sabit bir durumdadır.

- Genel olarak küçük elektrikli cihazlara enerji enjekte etmekte kullanılır ve bu yüzden genelde küçük gerilimler olarak adlandırılmaktadır.

- Özel uygulamalar üzerinde kullanılabilmesi kullanımını arttıran özelliklerinden birisidir.

- Güç faktörü daima 1 olarak belirlenmiştir.

- Doğru akım uzun mesafelere büyük kablolar ile iletilmektedir.

- Tüketilecek olan güç değişim göstermedikçe sabit kalmaktadır.

- Akımın anlık değer durumu güç oranına bağlı olarak değişim gösterebilmektedir.

- Elektronik cihazların ve donanımların çalışmasını sağlamaktadır.

- Enerji iletimini sağlar ve elektrik kayıplarını önlemektedir.

Doğru akım kaynakları ise;

- PiL; (+) ve (-) kutuplardan oluşan piller elektron akışı gerçekleştirip birçok hücreden meydana gelen doğru akım kaynaklarıdır.

- Dinamo; Mekanik bir biçimde olan gücü elektriğe dönüşümünü sağlayan doğru akım kaynaklarıdır.

- Güneş pilleri; Fotovoltaik hücre olarak da bilinen bu piller güneşten sağladığı enerjiyi elektrik enerjisine çeviren doğru akımın kaynaklarındandır.

- Doğrultmaç devresi; Alternatif akım sağlamakta olan elektrik enerjisini doğru akım elektrik enerjisine dönüştüren kaynaklardır.

Doğru Akım Kullanım Alanları Nerelerdir?

- Telekomünikasyon yani iletişim araçlarında

- Televizyonlarda

- Radyo ve teyp gibi elektronik cihazlarda

- Çeşitli Elektro- mıknatıslarda

- Bazı kaynak aletlerinde

- Dc elektrik motorları içerisinde

- Hibrit ve elektrikli araçlarda

- Tren, metro, tramvay gibi elektrikli raylı sistemin bulunduğu taşıtlarda kullanımı gerçekleşmektedir.

Doğru Akım İle Çalışan Motorda Olması Gereken Parçalar

- Mil (Şaft) - Bağlantı kutusu - Gövde (Stator) - Fan - Yan Kapak - Endüvi - Kolektör Ve Fırça

Doğru Akım İle Çalışan Araçlar

Batarya uygulamaları, güneş enerjisi ile elektrik enerjisi elde etme, otomobil parçaları, bazı tesisatlar, güç kaynakları, düşük voltaj ve düşük akım gerektiren uygulamalar, telefon ve telgraf şebekeleri, demiryolu ve elektrikli araçlar, uçak uygulamaları, batarya şarj etme doğru akım ile çalışmaktadır.