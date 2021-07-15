Doğmatik düşünce nedir? Doğmatik düşünce örnekleri

Doğmatik düşünce iyi ve masum bir insanın ateşe atıldığında dahi yanmayacağını, ateşe atılan kişi yanıyor ise bundan da o kimsenin suçlu olduğu inancını benimsemiştir.

Doğmatik Düşünce Nedir?

Doğmatik düşünce, günlük etkileşimin zımni, deneyimsel ve sezgisel akıl yürütmesi, uzun zamandır biçimsel akıldan daha aşağı olarak kabul edilmiş ve ilkel, yanılabilir, öznel, batıl inançlı ve bazı durumlarda tarif edilemez olarak tanımlanmaktadır. Bilgi mekanizmalarının araştırılması, kaynakların odak noktasına getirilmesini ve tasarımcıların gerçek dünya ortamlarında kullanılmak üzere daha iyi, insan merkezli tasarımlar yaratmasını sağlayabilir.

Bilgiyi tanımlamak ve incelemek, bunları tasarım araştırma ve pratiğine entegre etmek ve daha bütünleşik bir yaklaşım geliştirmek için bir çerçeve geliştirir. Bilme sürecinin tam bir analizi, bir kişinin gerçeğe ulaşmasını sağlayan prosedürlerin yanı sıra hata kaynaklarının bir hesabını da içermelidir. Bilgi ile bilginin yanlış bir iddiası olan şey arasında bir ayrım yapılmalıdır.

Doğmatik Düşünce Örnekleri

Locke'un gözlemleri, onun zamanında en yaygın hata ve yanlış iddia kaynaklarından birinin doğuştan gelen fikirlere genel olarak kabul edilen inanç olduğuna inanmasına yol açmıştı. Sıklıkla çağrıldıkları şekliyle "apaçık gerçekler", bilginler tarafından ilan edilen birçok popüler doktrinin temelini veya temelini oluşturmuştu ve genellikle, kendilerini düşünmeye ne yeteneğe ne de eğilime sahip olan insan kitleleri tarafından doğru kabul edildi.

Elbette, bu doktrinler mutlaka yanlış değildi, ama mutlaka doğru da değildiler. Doğuştan kabul edilen ilkelere dayandığından, hangilerinin doğru olduğunu belirlemenin bir yolu yoktu. Ayrıca, inançları desteklemenin bu yöntemi talihsiz sonuçlara yol açacaktı ve bu, söz konusu doktrinler doğru ya da yanlış olsun, doğruydu. Doğuştan gelen bu sözde fikirlerin sorgulanamaması, onları ilan eden kişilere başkalarının zihinleri üzerinde yersiz bir otorite vermiş ve çoğu zaman hoşgörüsüzlüğe ve zulme yol açmıştır.

Locke, bu hata ve sahte iddia kaynağının, doğuştan gelen fikirlerin var olmadığı ve kişinin doğal yetilerinin doğru kullanımının herhangi birinin sahip olduğu tüm bilgileri açıklamak için yeterli olduğu ikna edici bir şekilde gösterilebilirse ortadan kaldırılabileceğine inanıyordu. Tüm insan zihninde mevcut oldukları için belirli ilke ve fikirlerin doğuştan geldiği kabul edilmiştir. Locke bu fikre iki açıdan meydan okudu. İlk olarak, tüm zihinlerde mevcut olan hiçbir fikrin olmadığına ikna olmuştu ve ikinci olarak, evrensel olarak mevcut olan fikirler olsa bile, bu onların doğuştan olduklarını kanıtlamayacaktı.

Locke, konumunu açıklığa kavuşturmak için, hayal edilebilecek en genel ve yaygın olarak kabul edilen ilkelerden birini örnek olarak kullanır. Bir şeyin ne olduğu ve ne olmadığı aynı anda olamayacağı, genellikle düşünce yasalarından biri veya tüm düşünmede zorunlu olarak ima edilen temel varsayımlardan biri olarak kabul edilir. Locke, doğru bir şekilde doğuştan olarak adlandırılabilecek herhangi bir ilke varsa, bunun nitelenmesi gerektiğini düşünür.

Kurgusal ilkelerin doğuştan olmadığını gösterdikten sonra, Locke daha sonra dikkatini pratik ya da ahlaki ilkelere verir. Yalan söylemenin, çalmanın ve çeşitli başka şeyler yapmanın yanlış olduğunu herkes bilir, tartışılır. Bu eylemlerin yanlış olduğunun farkındalığının, onlar hakkında herhangi bir düşünceden veya düşünceden önce geldiği ve bu nedenle doğuştan olmaları gerektiği söylenir. Bu argümana Locke, herhangi bir özel eylemin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında evrensel bir anlaşma olmadığını söyler.