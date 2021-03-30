Doğmamış Çocuğa Don Biçmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Birçok farklı durumda, birçok farklı amaç için kullanılabilen deyimlerimizden birisi de "doğmamış çocuğa don biçmek" deyimi olmaktadır.

Doğmamış Çocuğa Don Biçmek Ne Demektir?

"Doğmamış çocuğa don biçmek" deyiminin anlamı, henüz gerçekleşmemiş veya gerçekleşmesi kesin olmayan olaylar için önceden hazırlık yapmak olmaktadır.

Doğmamış Çocuğa Don Biçmek Deyiminin Anlamı

Bazı zamanlarda insanlar olayların sonuçlarını beklemeden sanki gerçekleşmiş gibi hazırlıklarını yaparlar ya da gerçekleşmiş gibi düşünerek gerekli pozisyonu alırlar. İşte bu gibi durumları anlatmak için "doğmamış çocuğa don biçmek" deyimi kullanılmaktadır. Günlük konuşma dilinde bu değim "doğmamış çocuğa don biçmemek gerek" olarak kullanılmaktadır. Çünkü deyimin ağırlıklı anlamı uyarı niteliğindedir.

Doğmamış Çocuğa Don Biçmek Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Sınav sonuçlarını görmeden belgelerimi hazırlamakla uğraşamam, çünkü doğmamış çocuğa don biçmek bana göre değil.