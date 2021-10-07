Doğan Nedir, Ne Yer Ve Nerede Yaşar? Doğan Kuşu Sesi, Hızı, Boyutları Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

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Kuşlar arasında en merak edilenlerin başında doğan gelmektedir. Doğanın sahip olduğu özellikler oldukça fazladır. Hızı, sesi ve çevik yapısı ile dikkat çeken bu kuşun insanların bilmediği özellikleri de vardır. Bu özellikler çok az kişi tarafından bilinmektedir. Durum böyle olunca doğan hakkında daha çok bilgi edinmek istenmektedir.

Doğan Nedir, Ne Yer ve Nerede Yaşar?

Doğan, doğangiller familyasına ait olan yırtıcı bir kuştur. Doğanın altmış civarında türü bulunmaktadır. İsmi farklı olan birçok kuş doğan türüne aittir. Örneğin kerkenez kuşunun bir doğan türü olduğu bilinmektedir. Gündüz avlanan doğanın avına karşı büyük bir dikkati bulunmaktadır. Yani doğanın odaklandığı bir av kolay bir şekilde kurtulamaz. Büyük ihtimalle doğan başarılı olur.

Doğanlar avlanacakları zaman avlarını yüksekten izlerler. Bu izleme dikkatli bir şekilde yapılmaktadır. En uygun an yakalandığı zaman av etkisiz hale getirilir. Doğanlar oldukça yabani hayvanlardır. Bu hayvanı evcilleştirmek için çaba gösteren insanlar olduğu görülmektedir. Bazı türleri eğitilebilir ancak bu hayvan özünde etçil ve yabani bir hayvandır.

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Doğanların avları genellikle küçük hayvanlardır. Tabi bu durum açlık durumuna göre değişebilir. Bazı doğan türleri kendi boyutundaki veya daha küçük boyuttaki kuşları avlayabilir. Bunun dışında fare, yılan ve çeşitli böcekler doğanın avları arasında bulunmaktadır. Ayrıca tavşan ve kertenkele gibi hayvanlarda doğan tarafından avlanabilir.

Doğanlar özgür ruhlu ve güçlü hayvanlardır. Bu yüzden tek yaşamayı daha çok severler. Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avrupa, Asya ve Avustralya doğanların başlıca yaşam bölgeleri olarak bilinmektedir. Genellikle sarp kayalıkları ve suya yakın yerleri tercih ederler. Doğanlar kış aylarında yiyecek bulamazlarsa eğer şehre yakın yerlerde bulunan güvercinleri avlarlar. Yani aç kalmamak adına her zaman avlanabilirler.

Doğan Kuşu Sesi, Hızı, Boyutları ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Doğan kuşunun kendine has özellikleri bulunmaktadır. Yırtıcı ve güçlü yapısı ile ilgi gören doğanın tüy renkleri de son derece dikkat çekicidir.

- Doğanlar etçildir ve gündüz avlanırlar.

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- Doğan kuşu yabani ve tehlikeli bir hayvandır.

- Yırtıcı ve güçlü pençelere sahiptir.

- Kısa gövdeli olan doğanın sivri ve keskin gagası vardır.

- Doğanlar genellikle siyah, beyaz, kahverengi ve sarı tonlarında olmaktadır.

- Doğanların kanat uçları hızlı hareket etmeleri için oldukça uygun bir yapıdadır.

- Doğanlar için dağlık arazi kuşları olduğu söylenebilir.

- Doğan kuşunun en büyük özelliği keskin gözlere sahip olmasıdır.

- Doğanlar insanlardan uzak ve su kenarı olan yerleri daha çok tercih ederler.

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- Doğanlar saatte 200 km hız ile uçabilirler. Avlarına doğru ilerlerken ise bu hız 300 km'ye kadar çıkabilir.

- Dişi doğanlar yaklaşık olarak 30 gün kadar kuluçkada kalırlar. Doğanlar yumurtalarını ise genellikle dağların yüksek noktalarına bırakırlar. Her yumurtlamada 5 veya 6 yumurta çıkabilir.

- Yırtıcı kuşlar arasında baskın bir sese sahiptir.

Yabani ve etçil olan kuşlar oldukça tehlikeli kuşlardır. Doğan kuşu da bu kuşlardan birisidir. İnsanlardan genel olarak uzak duran doğanların doğadaki hayvanlar içinde tehlikeli olduğu görülmektedir. Birçok hayvan doğanlara yem olmaktadır. Zaten doğan kuşunun aklına koyup da yakalamak istediği bir hayvan için kaçma şansı yoktur. Çünkü doğanlar çok hızlı bir şekilde avlarına çökerler.