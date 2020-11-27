Doğalgaz Ve Boru Hatları Teknolojisi (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi bölümü iki yıllık bir bölüm olup, doğalgaz ve tesisatları konusunda uzman personeller yetiştirmek için açılmış bir bölümdür.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü Nedir?

Bölüm, doğalgaz tesisatları ve boru hatları konularında piyasada oluşan açığı kapatmak üzere, bu konuda yetkin personeller yetiştirmek adına açılmıştır.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü Amacı Nedir?

Bölüm, bölümü okuyan öğrencilere doğalgaz ve boru hatları ile ilgili her türlü beceriyi edindirmeyi amaçlar.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Bölümden mezun olan öğrenciler doğalgaz teknikeri olurlar. Gazla çalışan tüm cihazların çalışma prensiplerini bildikleri için, bu cihazların montajını, çalıştırılmasını, bakım ve onarımını uzman bir şekilde gerçekleştirebilirler.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü Kaç Yıllıktır?

Bölüm toplamda 4 yarıyıl olmak üzere 2 yılda tamamlanabilir. Bölüm aynı zamanda meslek yüksek okuludur ve önlisans eğitimi verilmektedir.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Bu bölümü okuyacak öğrencilerin öncelikle bu konu hakkında bilgi sahibi olmaları, bölümü okumak konusunda yardımcı olacaktır. Eğer bölüme ilgi duyuyorsanız bu alanda daha keyifli bir eğitim süreci geçirebilir ve daha başarılı olabilirsiniz.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Bölüm meslek yüksekokullarında tamamen Türkçe olarak okutulan bir bölümdür. Bu bölümü İngilizce olarak okuma imkanı yoktur.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Öğrencilerin bu bölümü okuyabilmesi için yalnızca TYT'de baraj puan olan 150'yi geçmeleri gerekiyor.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü Dersleri Nelerdir?

Mesleki Matematik

Fizik

Temel Tesisat İşlemleri

Teknik Resim

İş Güvenliği

Tesisat Servis Hizmetleri

Türk Dili ve Edebiyatı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Yabancı Dil

Doğalgaz Tesisatı

Bilgisayar Destekli Tasarım

Boru Kaynakçılığı

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Isıtma Sistemleri

Etüt ve Proje Teknikleri

Malzeme Teknolojisi

Tesisat Meslek Resmi

Bakım, Arıza ve Onarım

Güneş Enerjisi

İşletme Yönetimi

Mesleki Yabancı Dil

Doğalgaz Dağıtım Hatları

İklimlendirme Tekniği

Termodinamik

Kalite, Güvence ve Standartlar

Meslek Etiği

Aynı zaman bölüm tamamlandıktan sonra tüm öğrenciler mezun olabilmek için 30 iş günü boyunca yaz stajı yapmalıdırlar.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi bölümü öğrencilerin mezun olduktan sonra iş bulmak konusunda sıkıntı yaşamayacakları bir bölümdür. Pek çok alanda, hem kamuda, hem de özel sektörde çalışabilirler. Eğer isterlerse bu bölüm mezunları gerekli şartları yerine getirdikten sonra üniversitede kalarak akademisyen olabilirler.

Aynı zamanda bölümün özel sektörde iş bulma olasılığı daha fazladır. Çünkü KPSS ile herhangi bir devlet kurumuna bu bölümden mezun çok az kişi atanmaktadır.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Bölüm mezunlarının çalışabilecekleri pek çok alan bulunsa da, bu alanlardan başlıca olanları şu şekilde sıralayabiliriz:

BOTAŞ ya da BOTAŞ'a benzer kamu kuruluşları.

İnşaat şirketleri bünyesinde yer alan yapı ve tesisat grupları.

Gazlı cihazların bakım ve onarımını yapan teknik servisler.

Gaz tesisatı alanında çalışan özel şirketler.

Isıtma sektöründe yer alan tüm kuruluşlar.

İnşaat malzemesi ticareti yapan şirketler.

Doğalgaz dağıtımı yapan şirketler.

Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi (MYO) Bölümü Olan Üniversitesiler Hangileridir?

Afyon Kocatepe Üniversitesi - Bolvadin Meslek Yüksekokulu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi - Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Iğdır Üniversitesi - Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kastamonu Üniversitesi - Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi - Niğde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu