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Doğalgaz nasıl yazılır? TDK'ya göre doğalgaz kelimesinin doğru yazımı..

#Nasıl Yazılır#Tdk#Doğalgaz
Doğalgaz nasıl yazılır TDKya göre doğalgaz kelimesinin doğru yazımı..

En önemli doğal yeraltı kaynakları içerisinde doğalgaz gelir. Aynı zamanda günlük yaşamda çok kullanılan bir kelime olarak da öne çıkıyor. Tabi bu bağlamda yanlış ele alınan sözcüklerden biri olduğunu da ifade etmek mümkün. Peki, doğalgaz nasıl yazılır tüm detayları ile derledik.

 

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Türkçede bazı kelimeler ayrı bazı kelimeler ise bitişik olarak ele alınır. Bu doğrultuda doğalgaz kelimesinin nasıl yazılması gerektiği ise merak edilen ve araştırılan konular içerisinde yer alıyor.

Doğalgaz Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Doğalgaz’ şeklinde ifade edilmiş halidir. Özellikle sıcak su ile beraber ısınma imkanı sağlayan en önemli doğal yeraltı kaynakları içerisinde yer alır. Mutlaka bitişik bir şekilde ele alınmalı ve cümle içerisinde ile tek başına kullanılmalıdır.

TDK'ya Göre Doğalgaz Kelimesinin Doğru Yazımı

Yazımı sıkça yanlış yazılan kelimeler arasında gelmesi ile beraber, bu sözcük adına Türk Dil Kurumu üzerinde doğru yazılışı şu şekildedir;

Doğalgaz (Doğru)

Doğal gaz (Yanlış)

Zaten doğrudan önemli bir doğal kaynak olması ile beraber, başlı başına tek bir anlamı ifade eder. O yüzden doğalgaz kelimesi bitişik olarak yazılmalıdır.

 

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