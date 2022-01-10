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Doğalgaz nasıl yazılır? Doğalgaz kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

Doğalgaz nasıl yazılır Doğalgaz kelimesi TDKya göre bitişik mi yazılır ayrı mı

Tabii kelimesiyle eş anlamlı olan doğal sözcüğü, dilimize Arapçadan geçmiştir. Tabiatın içinde kendiliğinden oluşan, insan eli değmemiş ve işlenmemiş şeylere doğal denir. 12. yüzyılda literatüre girmiş olan gaz kelimesi ise Latince kökenlidir. Herhangi bir şekli bulunmayan ve katı ya da sıvı olmayan maddelere gaz adı verili. Doğalgaz nasıl yazılır? Doğalgaz kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı örnek cümleler ile birlikte ayrıntılı olarak derledik..

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 Doğal kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Doğallık 2- Doğal Afet 3- Doğal Güzellik 4- Doğal Sayılar 5- Doğal Felaket 6- Doğal Destan 7- Doğal Taş 

 Doğalgaz Nasıl Yazılır? 

 Fosil kaynaklı bir gaz olan doğal gaz, dünya genelinde en çok kullanılan enerji kaynaklarından biridir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor. 

 Kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: 

 DOĞAL GAZ 

 Doğalgaz Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır? 

 Dil bilgisi kurallarına doğal gaz kelimesi bir tamlamadır. Tamlamalar birleşik değil ayrı yazılır. 

 DOĞAL GAZ - Doğru Kullanım

 DOĞALGAZ - Yanlış Kullanım 

 Doğalgaz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Mantolama yapıldıktan sonra evimiz daha sıcak olduğu için doğal gazı çok fazla açmıyoruz. (Doğru Kullanım) 

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 2- Uzun yıllar sobalı evde yaşadıktan sonra nihayet biz de doğal gazlı bir eve taşındık. (Yanlış Kullanım)

 

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