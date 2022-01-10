Doğalgaz nasıl yazılır? Doğalgaz kelimesi TDK'ya göre bitişik mi yazılır ayrı mı?

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Doğal kelimesinin içinde yer aldığı diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekilde sıralanabilir: 1- Doğallık 2- Doğal Afet 3- Doğal Güzellik 4- Doğal Sayılar 5- Doğal Felaket 6- Doğal Destan 7- Doğal Taş

Doğalgaz Nasıl Yazılır?

Fosil kaynaklı bir gaz olan doğal gaz, dünya genelinde en çok kullanılan enerji kaynaklarından biridir. Bu kelimenin ayrı mı yoksa bitişik mi yazıldığı birçok kişi tarafından merak ediliyor.

Kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir:

DOĞAL GAZ

Doğalgaz Kelimesi TDK'ya Göre Bitişik mi Ayrı mı Yazılır?

Dil bilgisi kurallarına doğal gaz kelimesi bir tamlamadır. Tamlamalar birleşik değil ayrı yazılır.

DOĞAL GAZ - Doğru Kullanım

DOĞALGAZ - Yanlış Kullanım

Doğalgaz Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Mantolama yapıldıktan sonra evimiz daha sıcak olduğu için doğal gazı çok fazla açmıyoruz. (Doğru Kullanım)

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2- Uzun yıllar sobalı evde yaşadıktan sonra nihayet biz de doğal gazlı bir eve taşındık. (Yanlış Kullanım)