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Doğal Sayılar Kümesi Nedir Ve Hangi Sembolle Gösterilir? Doğal Sayılar Kümesi Tam Sayılar Ve Sayma Sayılar Kümesini Kapsar Mı

Doğal Sayılar Kümesi Nedir Ve Hangi Sembolle Gösterilir Doğal Sayılar Kümesi Tam Sayılar Ve Sayma Sayılar Kümesini Kapsar Mı

Matematiğin temeli sayılar üzerine kuruludur. Sayılar, günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkıyor. Bu sayıları kullanarak, alışveriş, ölçü, adres belirleme gibi birçok işlerimizi hallediyoruz. Doğal sayıları kullanarak toplama, çıkarma, bölme, çarpma gibi matematiğin dört işlemini yapabiliyorsunuz. Doğal sayıları ve bu sayıların oluşturduğu kümeyi öğrenip, matematik işlemlerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Doğal sayılar kümesi ile ilgili tüm detayları sizler için derledik.

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Sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9 rakamlarından oluşuyor. Bu rakamların bir araya getirilmesiyle yeni sayılar ortaya çıkıyor. Doğal sayılar ise; sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılardan oluşuyor. 

 Doğal Sayılar Kümesi Nedir? 

 Doğal sayılar, 0 (sıfır)'dan başlayıp sonsuza kadar uzanan sayılardan oluşuyor. Matematikte doğal sayılar kümesi; {0, 1,2,3,4,5......} şeklinde gösteriliyor. Bu küme içinde yer alan her bir sayı doğal sayıdır. Matematikte doğal sayılarla sayma sayıları farklıdır. Doğal sayılar 0 (sıfır)'dan başlarken, sayma sayıları 1 (bir)'den başlıyor. 

 Doğal sayılar kümesinde bulunan bütün sayıların değeri pozitiftir. Bu küme içinde "-3, -5, -12" gibi negatif sayılar yer almıyor. Doğal sayılar tek ve çift rakamlardan oluşuyor. Sıfır (0) çift kabul edildiğinden çift doğal sayılar kümesinde yer alıyor. 

 Tek doğal sayılar kümesi; {1, 3, 5,7,9,11,13......}, çift doğal sayılar kümesi {0,2,,4,6,8,10,12......} rakamlarından oluşuyor. 

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 Doğal Sayılar Kümesi Sembolü Nedir? 

 Doğal sayılar kümesi bir sembolle gösteriliyor. Genel olarak matematikte küme sembolü "S" olarak gösterilmesine rağmen doğal sayılar kümesinin sembolü ℕ sembolü ile gösteriliyor. Kitaplarda ℕ sembolü gösterilse de işlemlerde genellikle N harfi kullanılıyor. 

 Bazı yerlerde doğal sayılar kümesi "D" harfi/sembolüyle de gösteriliyor. Kümenin başında "N" veya "D" sembollerinden birini gördüğünüzde o kümenin doğal sayılar kümesi olduğunu anlıyorsunuz. Ayrıca küme işareti "{ }" sembolüdür. Verilen doğal sayıları küme içinde göstermeniz istendiğinde "{ }" sembolünü kullanıyorsunuz. Doğal sayılar kümesini örneklerle şöyle gösterebiliriz; 

 N= {0, 1,2,3,4,5.......... ∞} doğal sayılar kümesi

 N= {0, 1,3,5,7,9,11,.... ∞} tek doğal sayılar kümesi

 N= {0, 2,4,6,8,10,12,.. ∞} tek doğal sayılar kümesi 

 Doğal Sayılar Kümesi Tam Sayılar ve Sayma Sayılar Kümesini Kapsar mı? 

 Doğal sayılar pozitif rakamlardan oluşuyor. Negatif sayıları kapsamıyor. Tam sayılar hem pozitif hem de negatif rakamlardan oluştuklarından farklı bir sembolle ayrı bir küme içinde gösteriliyorlar. Tam sayılar negatif sayıları da kapsadığından doğal sayılar kümesi tam sayıları kapsamıyor. Fakat, tam sayılar doğal sayıları kapsıyor. 

 Sayma sayıları 1 (bir)'den başlayıp sonsuza kadar ilerliyor. Doğal sayılar ise; 0 (sıfır)'dan başlayıp sonsuza kadar sıralanıyor. Sayma sayıları da pozitif sayılardan oluştuğundan doğal sayı kümesi içinde yer alıyor.

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