Doğal Maden Suyu asit mi baz mı? Doğal Maden Suyunun (Soda) Ph değeri kaç olmalıdır

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Maden suyu içeriğine bağlı olarak asit ya da baz şeklinde farklı biçimlerde ele alınabilmektedir. Yapay ya da doğal biçimde iki farklı üretim altında ele alınan maden suyu, asit veya baz olabilir.



Doğal Maden Suyu Asit mi Baz mı?



Maden suları içerisinde eğer aroma var ise o zaman asidik olduğunu söylemek gerekir. Ancak sade, diğer bir ismi de doğal olan maden suları ise baziktir. Özellikle bu sebepten dolayı yanan bir mide için genelde doğal maden suyu kullanılır. Zira içerisinde herhangi bir asit bulunmaz ve baz özelliği taşımaktadır. Diğer bir ifade ile Yapay olan maden suları asidiktir.



Doğal Maden Suyunun (Soda) Ph Değeri Kaç Olmalıdır?



Piyasa içerisinde birçok farklı doğal maden suyu bulunmaktadır. Aynı zamanda soda olarak da bilinen bu içeceklerin belli bir pH değeri aralığında olması büyük öneme sahiptir. Genelde değişik yörelerden ele alınan Maden sularının sıcaklığı 17,5 ile beraber 22 derece arasında değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak doğal maden sularının ph derecesi, 6,3 ile 7,1 arasında olmalıdır. Bu değer aralığında ele alınan maden suları bazik bir etki göstermektedir.



Maden Suyunda Hangi Mineraller Bulunur?



Maden suyu içerisinde birçok farklı mineral bulunmaktadır. Özellikle bunlar içerisinde bikarbonat, sülfat, kalsiyum, klorit ve magnezyum ile beraber demir ve sodyum öne çıkıyor. Aynı zamanda içeriğinde florit olduğunu da eklemek mümkün. Genel anlamda bu mineraller maden suyu içerisinde belirli denge kapsamında yer almaktadır. Özellikle mineral bakımından zengin olan doğal maden sularının tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu sayede sağlıklı bir şekilde özellikle mide yanması başta olmak üzere birçok farklı amaç altında tüketmek mümkün hale gelir.