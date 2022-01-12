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Doğal afetler nelerdir ve hangileridir? Doğal afetlere karşı alınacak önlemler ve korunma tedbirleri

#Doğal Afet#Sel#Deprem
Doğal afetler nelerdir ve hangileridir Doğal afetlere karşı alınacak önlemler ve korunma tedbirleri

Hayatta meydana gelebilecek olan birçok doğal afet bulunmaktadır. Bu doğal afetler büyük yıkımlara kolayca yol açabilmektedir. Bundan dolayı doğal afetler meydana gelmeden önce gerekli önlemlerin alınması lazımdır. Doğal afetler nelerdir ve hangileridir? Doğal afetlere karşı alınacak önlemler ve korunma tedbirleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Doğal afetler meydana gelmeden önce önlem alınması gerekmektedir. Ancak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de doğal afetlere karşı önlem alınmaya geç kalınmaktadır. Doğal afet olduktan sonra önlem almanın bir önemi yoktur. Çünkü doğal afetler ciddi derecede zarar verecek düzeylerde olabilmektedir.

 Doğal Afetler Nelerdir ve Hangileridir?

 Doğal afetler arasında çok sayıda tür olduğu bilinmektedir. Özellikle deprem, sel ve yangın sıkça görülen doğal afetler arsında yer almaktadır. Ayrıca yoğun şekilde kar olan yerlerde çığ düşme riski de bulunmaktadır. Her doğal afetin yıkımı farklı olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu bazı doğal afetlerin ani şekilde olmasıdır. Yani doğal afet olduğu zaman kaçma şansınız bile bulunmayabilir. Bundan dolayı insanların alması gereken tüm önlemleri önceden almaları gerekmektedir.

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 Doğal Afetler

- Yavaş Şekilde Gelişen Doğal Afetler;

Kuraklık

Şiddetli soğuklar

Kıtlık vb. olaylar

- Ani Şekilde Gelişen Doğal Afetler;

Deprem

Çığ

Seller ve su taşkınları

Toprak kaymaları

Fırtınalar ve hortumlar

Yangınlar

Volkanlar vb.

- Teknolojik Olarak Gelişen Doğal Afetler;

Baraj patlamaları

Sınaî patlamalar vb.

- İnsan Kökenli Oluşan Doğal Afetler;

Çeşitli yangınlar

Çevre kirlenmeleri

Ulaşım sonucu olan kazalar vb.

Görüldüğü üzere çok sayıda doğal afet türü bulunmaktadır. Deprem, yangın, sel, hortum, çığ ve diğer tüm doğal afetler ölümcül sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Her sene binlerce insan doğal afetlerde hayatını kaybetmektedir. Hatta daha güçlü etkisi olan doğal afetlerde milyonlarca insanın hayatını kaybetme riski bulunmaktadır. Özellikle deprem olan birçok bölge olduğu bilinmektedir. Güçlü bir deprem sonrasında can ve mal kaybı çok fazla olmaktadır.

 Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Korunma Tedbirleri

 Doğal afetlerin olmasına engel olmak oldukça zordur ve hatta imkansızdır. Çünkü bilimsel çalışmalar ve teknoloji ne kadar ilerlese de hesapta olmayan çok sayıda doğal afet meydana gelmektedir. Bundan dolayı doğal afetler olmadan önce önlem alınması ve korunma yöntemleri geliştirilmesi gerekmektedir.

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Doğal Afetler Tanıtılmalıdır: Öncelikle herkesin doğal afetleri bilmesi gerekmektedir. Bunun için halkın bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Küçüğünden büyüğüne herkesin doğal afetlerin ne olduğunu öğrenmesi etkili bir önlem olacaktır.

Güvenli Bölgelerin Yapılması Gerekmektedir: Özellikle deprem olduğu zaman insanlar gidecek yer bulmakta zorluk çekmektedirler. Bu durum daha fazla can ve mal kaybına neden olmaktadır. Bunun yaşanmaması için doğal afet anında gidilecek toplanma yerleri yapılması gerekmektedir.

Acil Durum Çantası Hazırlanmalıdır: Doğal afetlere karşı evde küçük bir çanta hazırlamak çok yararlı olmaktadır. Bu çantada fener, su, uzun ömürlü yiyecekler (konserve vb.), sargı bezi, düdük ve bunlara benzer ürünler olmalıdır.

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Doğal Afetlere Karşı Dayanıklı Yerleşim Yerleri Yapılmalıdır: Birçok bina doğal afetlere karşı dayanıksız olduğu için kolayca yıkılmaktadır. Bu durumun yaşanmaması için binaların daha dayanıklı yapılması gerekmektedir.

Doğal Afet Anında Sakin ve Bilinçli Olunmalıdır: Doğal afet anında birçok kişi heyecanla hareket ederek bilinçsiz davranışlarda bulunmaktadır. Bu durum doğal afetten kaçarken yaralanmalara ve hatta ölümlere yol açmaktadır. Bundan dolayı doğal afet anında sakin kalmaya çalışmak yararlı olmaktadır. Bilinçli olarak hareket eden kişiler doğal afet anında hem kendine hem de çevresine yardımcı olabilir.

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#Doğal Afet#Sel#Deprem

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