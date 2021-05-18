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Eğitim
AA
Haber Giriş: 18.05.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Doğa ve Tarih Müzesi kapılarını açıyor

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Doğa ve Tarih Müzesi kapılarını açıyor

Trakya Üniversitesi’nde yüzlerce doldurulmuş hayvan ve bitki türünün sergileneceği uluslararası Doğa ve Tarih Müzesi kuruluyor. Kent merkezinde 9 müzenin bulunduğu, ‘müzeler kenti’ olarak da bilinen Edirne'ye yeni bir müze daha kazandırılıyor.

Osmanlı'da sağlık alanındaki çalışmalar ve tıp eğitiminin anlatıldığı ödüllü Trakya Üniversitesi Sağlık Müzesiyle yine Osmanlı'da sosyal devlet anlayışının aktarıldığı İmaret Müzesi'nin bulunduğu komplekse Doğa ve Tarih Müzesi kurulacak. Çalışmaların sürdürüldüğü müzede çok sayıda tahnit edilmiş omurgalı ve omurgasız hayvan ile yüzlerce bitki türü, önemli fosil örnekleri sergilenecek.

TRAKYA HAYVAN VE BİTKİ TÜRLERİ AÇISINDAN ÇOK ZENGİN
Müze çalışmalarında yer alan Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çamlıtepe, “Trakya, bitki ve hayvan türleri açısından çok zengin bir bölge. Edirne'de bin 678 bitki türü ile 2 bin 34'te hayvan türü bulunuyor. Trakya Avrupa ve Asya arasında geçiş noktasında olduğu için çok zengin bir faunaya sahip. Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde bu zenginliğe ait pek çok hayvan ve bitki türünün müzede sergilenecek. Müze sadece Türkiye'de değil, Balkanlar ve Avrupa ülkelerinden gelecek ziyaretçilerinde ilgisini çekeceğini umuyorum” dedi

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