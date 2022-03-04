Doğa ve insan etkileşimi nedir ve örnekleri nelerdir?

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Doğa ve insan etkileşimi nedir konusu özellikle öğrencilerin merak ettiği ve büyük bir özenle araştırdığı konular arasında yerini almaktadır. Bundan dolayı konu ile ilgili olarak verilen bilgilerin en üst düzeyde anlaşılır olması büyük bir öneme sahiptir.

Doğa ve İnsan Etkileşimi Nedir?

Doğal çevre, İnsan ve diğer çeşitli canlıların yaşam alanını meydana getirmektedir. Bu alan Litosfer, Atmosfer, Hidrosfer, Biyosfer diğer bir tabiri ile taş küre, hava küre, su küre, canlı küre adı verilen doğal unsurlardan meydana gelir. İnsan hayata geçirmekte olduğu bütün faaliyetlerini bu doğal unsurlar içerisinde gerçekleştirmektedir.

Doğal olaylar ve doğal unsurlar insanların sosyal ve ekonomik ve diğer beşeri faaliyetlerini büyük oranda etkilemektedir. Bundan dolayı da doğal olaylar ile insan faaliyetleri sürekli olarak bir etkileşim içerisinde olmaktadır. Bu süreç doğa ve insan etkileşimi olarak tanımlanmaktadır.

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Doğa ve İnsan Etkileşiminin Örnekleri Nelerdir?

İnsanlar gereksinimleri doğal çevre ile yakından ilişkili durumdadır. İnsanların giyinme, beslenme, barınma gibi temel gereksinimleri tümüyle doğal çevreyle ilişkili durumdadır. İnsanlar hayat koşullarını sürdürebilmek ve doğanın insanlara sunmuş olduğu şartları benimsemişlerdir. Doğa insanlara pek çok farklı olanaklar sunmaktadır. Doğa insanların barınma, giyinme ve beslenme gibi en temel ihtiyaçlarını farklı şekilde karşılamaktadır.

Konun daha anlaşılır olması bakımından örneklerin verilmesi önemli bir fayda sağlayacaktır. Bu kapsamda bir örnek verilmesi gerekirse; İklim şartları nedeniyle kutuplarda yaşamını sürdürmekte olanlar kalın giysiler giymeye ihtiyaç duyarken ekvatorda yaşamını sürdüren insanlar daha ince giysi giymeye gereksinim duyarlar.

Barınma gereksinimi de iklim tiplerine göre birbirinden farklı olan çeşitlilik kazanmaktadır. Bu doğrultuda: Kurak ve yarı kurak olan bölgelerde kerpiç mesken tiplerine rastlanması durumu söz konusu iken, kimyasal tortul kayaçların bulunmakta olduğu bölgelerde taş meskenlere, yağışın yoğun olduğu ormanlık bölgelerde ise ahşap meskenlere rastlanılması durumu söz konusudur.

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Aynı şekilde soğuk iklimlerin hakim durumda olduğu bölgelerinde insanların tükettiği besinler genellikle yağlı ve de protein değeri yüksek olan hayvansal ürünlerden oluşmaktadır. Sıcak iklimin hakim olduğu bölgelerde insanlar tarafından daha çok meyve sebze ağırlıklı ürünler tüketilir.

Doğal çevre insanların karakterlerini ve fizyolojik gelişimlerini de oldukça fazla etkilemektedir. İskandinav ülkelerinde yaşamakta olan insanlar beyaz tenli, ekvatoral bölgede yaşamını sürdürmekte olan insanların ise esmer tenli olması bu yönde gösterilebilecek en iyi örneklerdir.

İnsanlar doğayı olumlu yahut da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Konuya daha fazla anlaşılırlık kazandırılması adına bir örnek verilirse; Ekonominin gelişmiş olduğu gelişmiş düzeydeki ülkelerde zorlu doğa koşullarının üstesinden gelinebilmesi için tünel, köprü, viyadüklerle ulaşım geliştirilmiş durumdadır.

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İnsanın doğa üzerine etkilerini şu şekilde sıralamak son derece doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu kapsamda insanlar barajlar inşa ederek doğal yerleşim alanlarının değişmesine sebep olmuştur. Bu doğrultuda oluşturulan büyük su kütleleri doğal çevreyi önemli ölçüde değiştirmiştir. Denizleri birbirine bağlayan niteliğe sahip olan kanallarla doğal çevre büyük ölçüde değiştirilmiştir.

İnsanlar doğal çevre ile sürekli olarak bir etkileşim içerisinde olmaktadır. İnsanlar çevrenin sunmuş olduğu şartlara uyum sağlamakla birlikte, doğal çevreyi de kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştiren etkiler ortaya koymaktadır. Bunun sonucunda da ortaya doğa ve insan etkileşimi sonucu çıkmaktadır.