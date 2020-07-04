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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.07.2020 - 14:33,Son Güncelleme:

Doğa Koleji’nin eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu hayatını kaybetti

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Doğa Koleji’nin eski sahibi Ömer Saçaklıoğlu hayatını kaybetti
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Doğa Koleji’nin eski sahibi olan iş insanı Ömer Saçaklıoğlu hayattını kaybetti.

İnşaat sektöründeki yatırımlarıyla büyüyen ardından 2016 yılında Doğa Koleji'nin satın alarak gündeme gelen Metal Yapı Konut'un kurucusu Ömer Saçaklıoğlu bir süredir kanser tedavisi görüyordu. 1958 yılında Şanlıurfa'da doğan ve küçük yaşlardan itibaren ticari hayatın içerisinde yer alan Ömer Saçaklıoğlu enerji ve tekstil sektörlerinden sonra İstanbul Kemerburgaz ve Göktürk'te konut üreterek inşaat sektöründe büyüdü.

2016 yılında Doğa Koleji'ni satın alarak dikkatleri üzerine çeken Ömer Saçaklıoğlu, 2019 yılında okulların girdiği mali darboğazın ardından kurumun yönetimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından kurulan vakfa devretmişti.

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