Doğa Koleji Bilgi'de

Haberin Devamı

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Doğa Koleji’nin devir işlemini ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Üniversitemiz Doğa Koleji’ne 3 yılda önemli katkılarda bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında Doğa Koleji’ni daha iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

HEYECANLA ÇALIŞACAĞIZ

Prof. Dr. M.N. Alpaslan Parlakçı da “Doğa Koleji’nin daha büyük başarılara imza atması için heyecanla çalışacağız. Yapılan bu stratejik ortaklık doğrultusunda Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye’nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan Bilgi’nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacak” diye konuştu.

Haberin Devamı

Doğa Koleji’nin toplam 100 kampusu, 51 bin öğrencisi var. Kolejde 8 bine yakın öğretmen görev yapıyor.