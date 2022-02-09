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Doğa Koleji Bilgi'de

#Doğa Koleji#Bilgi Üniversitesi#Alpaslan Parlakçı
Doğa Koleji Bilgide

Yaklaşık 20 yıl önce Fethi Şimşek tarafından kurulan, birçok kez el değiştirdikten sonra üç yıl önce İTÜ ETA Vakfı’na geçen Doğa Koleji, dün İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Can Eğitim Grubu’na katıldı.

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İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Doğa Koleji’nin devir işlemini ortak bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “Üniversitemiz Doğa Koleji’ne 3 yılda önemli katkılarda bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında Doğa Koleji’ni daha iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz” dedi.

HEYECANLA ÇALIŞACAĞIZ

Prof. Dr. M.N. Alpaslan Parlakçı da “Doğa Koleji’nin daha büyük başarılara imza atması için heyecanla çalışacağız. Yapılan bu stratejik ortaklık doğrultusunda Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye’nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan Bilgi’nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacak” diye konuştu.

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Doğa Koleji’nin toplam 100 kampusu, 51 bin öğrencisi var. Kolejde 8 bine yakın öğretmen görev yapıyor.

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