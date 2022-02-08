Doğa Koleji artık Bilgi Üniversitesi’nin

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100 KAMPÜSÜ VAR

2019 yılından bu yana İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı bünyesinde 52 okul ve 48 franchise olmak üzere toplam 100 kampüsü ve 51 bin öğrencisi ve 8 bine yakın öğretmeni bulunan Doğa Koleji, artık İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesinde yer alacak.

DEVİR TESLİMİ REKTÖRLER YAPTI

İTÜ Rektörlük Binası’nda yapılan törende bir araya gelen İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Doğa Koleji’nin devir işlemini ortak bir açıklama ile kamuoyuna duyurdu.

Prof. Dr. İsmail Koyuncu, “İTÜ 250 yıllık bilgi birikimi ve deneyimiyle ülkemizin en önemli akademik kurumlarından biridir. Üniversitemiz bu birikimini paylaşarak Doğa Koleji’ne 3 yılda önemli katkılarda bulundu. İstanbul Bilgi Üniversitesi ile yapılan işbirliği kapsamında Doğa Koleji’ni daha iyi noktalara taşımayı amaçlıyoruz. Bu işbirliğinin ülkemizin önemli bir değeri olan Doğa Koleji’ne hem ulusal hem de uluslararası ölçekte önemli olanaklar sunacağına; Doğa Koleji’nin bölgede daha etkili bir kurum olmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bu anlaşmanın eğitim camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PARLAKÇI: YENİ EĞİTİM MODELİ KURACAĞIZ

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, Doğa Koleji’nin ülke çapına yayılmış 100’ü aşkın kampüsü, uzman akademik kadrosu ile Türkiye’nin önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“İstanbul Bilgi Üniversitesi olarak Doğa Koleji’nin daha büyük başarılara imza atması için heyecanla çalışacağız. tır. Yapılan bu stratejik ortaklık doğrultusunda Doğa Koleji, akademik kadrosu ve öğrencileri ile Türkiye’nin tek uluslararası kurumsal akreditasyonuna sahip üniversitesi olan Bilgi’nin yüksek nitelikli akademik sisteminin bir parçası olacak” dedi.

Prof. Dr. Parlakçı, “Bu işbirliği ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin akademik kadrosunun ve uluslararası bağlantılarının gücünü Doğa Koleji kampüslerine getirmek amacındayız. Doğa Koleji öğrencilerinin daha donanımlı ve etkin bir dünya vatandaşı olarak mezun olmalarına çalışacağız” diye konuştu.

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Prof. Dr. Parlakçı, “Bu birliktelik İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ‘yaşam boyu eğitim’ felsefesini tamamlayacak bir adımdır. Oluşturulan güçlü finansal ve kurumsal altyapı ile yeni kampüslerin açılması, mevcutların daha da güçlendirilmesi sağlanacak. Üniversitemizin yetkin akademik ve idari kadrosunun önderliğinde Doğa Koleji’nde kuracağımız yeni eğitim modeli üzerine çalışmalarımıza hızla başlayacağız” dedi.