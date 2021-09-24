Dodo Kuşu Nedir, Neden Tesli Tükendi Ve Nerede Yaşadı? Dodo Kuşlarının Özellikleri Hakkında Bilgi

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Dünyada nesli tükenmiş ya da nesli tükenme tehlikesinde olan pek çok kuş türü vardır. Dodo kuşu da nesli tükenmiş kuş türleri arasında yerini almıştır. Bu konuya meraklı olan insanlar dodo kuşunun neslinin neden tükendiğini ve hangi özelliklere sahip olduğu araştırmaktadır.

Dodo Kuşu Nedir?

Dodo kuşu Mauritius dodosu olarak da bilinmektedir. Güvercin familyasından gelen 17. yüzyılın sonlarına doğru nesli tükenmiş olan kuş türüne dodo kuşu ya da Mauritius dodosu denmektedir.

Dodo Kuşunun Nesli Neden Tükendi?

Dodo kuşunun neslinin insanlar tarafından avlanmaktan ziyade yumurtalarının çalındığı için tükendiği tahmin edilmektedir.

Dodo kuşu bir kuş olmasına rağmen ve kuşlar uçma özellikleriyle bilinmesine karşılık bu kuş uçamayan bir kuştur.

Dodo kuşu bir bölgeye özgü adada yaşamını sürdürmektedir. Fakat insanlar bu adayı keşfederek adaya ayak basmıştır. Dodo kuşunun nesli de insanların adaya ayak basmasından sonra tükenmiştir. Dodo kuşunun neslinin tükenmesi insanların bu adaya ayak basmasıyla yani adayı keşfetmesiyle doğru orantılı olarak bilinmektedir. Dodo kuşunun neslinin tükenmesi çok uzun sürmemiştir. İnsanlar dodo kuşunun yaşadığı adaya geldikten kısa bir süre sonra bu kuş türünün nesli tükenmiştir.

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Dodo Kuşu Nerede Yaşadı?

Dodo kuşunun tükenen soyu Hint Okyanusu'ndaki Mauritius adasına dayanmaktadır. Dodo kuşu bu adada yaşamıştır.

Dodo kuşu bu adada yaşarken Mauritius adası kırmızı renk ile gösterilmiştir. Yaşadığı bu adanın isminden dolayı dodo kuşuna Mauritius dodosu da denmektedir.

Mauritius adası ise Hint okyanusunun güney batı bölgesinde yer alan adadır. Aynı zamanda bu ada Güney Afrika bölgesinin doğu bölümünde de yer almaktadır.

Dodo Kuşlarının Özellikleri Hakkında Bilgi

Dodo kuşlarının fiziksel özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

Bu kuş türünün büyük ve ağır olduğu düşünülmektedir.

Tahminlere göre dodo kuşu yaklaşık olarak 7 cm boyunda ve 13 kg ağırlığındadır.

Dodo kuşunun kaslı bacaklara sahip olduğu söylenmektedir. Bunun nedeni ise kalça kemiği ile ayak bileğinin kalın olmasıdır.

Dodo kuşu uçmamaktadır. Bunu gösteren bilgi ise kanatlarında yer alan kemiklerin oldukça kısa oluşudur.

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Hayvan bilimcileri tarafından dodo kuşunun iskeletleri incelenmiştir. Bu incelemeye göre dodo kuşlarının 20 cm uzunluğunda geniş gagalarının olduğu bilgisidir.

Yine gaga yapısına göre bu kuşun tahıllarla beslendiği bildirilmiştir.

Dodo kuşları tahılın yanında tohum, meyve ve tambalakok ağacının tohumlarıyla beslenerek yaşamını sürdürmektedir. Burada bahsedilen tambalakok ağacının bir diğer ismi de dodo ağacıdır.

Araştırma sonuçlarında dodo kuşlarının çok fazla koku alma becerisine sahip olduğu söylenmiştir.

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Beslenmede toprağa gömülü tohumları bulabilmek için koku alma becerilerini kullandığı tahmin edilmektedir.

Elbette ki bir diğer ihtimal de toprağa gömülü bu tohumları güçlü bacaklarıyla çıkardığı tahminidir.

Dodo kuşu güvercin ailesine ait bir kuş türüdür.

Dodo kuşlarının soyu yaklaşık olarak 350 yıl önce tükenmiştir.

Dodo kuşlarının tüy renklerinin gri, kahverengi ve kızıl olduğu tahmin edilmektedir. Gri renkli olan dodo kuşlarının göz renginin mavi daha koyu renkli olan dodo kuşlarının göz renginin ise açık kahverenginde olduğu tahmin edilen bilgiler arasındadır.

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Dodo kuşuna en son 1662 senesinde rastlanmıştır.

Dodo kuşları Mart ayında tüylerini dökmektedir.

Yumurtalarını ise yüzey kısımlara bırakmaktadır.

Hantal ve iri kelimeleri dodo kuşunu tarif ederken kullanılan sözcüklerdir.

Dodo kuşları kaçmak gibi bir içgüdü kazanmamıştır çünkü yaşadıkları adada yırtıcı hayvan bulunmamaktadır.

Hareketleri kısıtlı olan ve sakin yapılı olarak bilinmektedir.

Dodo kuşlarına ait tüm bu bilgiler kesin ve net bir şekilde doğruluk içermemektedir sadece bu bilgiler bilim insanlarının istatistik kemik incelemesi sonucunda varmış olduğu tahmin edici bilgilerdir.