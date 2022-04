Do 2. Ve 3. Hali Nedir? Do Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Do, İngilizce de yaygın olarak kullanılan bir fiildir. Hatta gün içinde çoğu kişi onlarca yüzlerce kez kullanıyor olabilir. Çünkü do fiili genel anlamlı olup yapmak anlamını taşır. Do fiili, du şeklinde telaffuz edilmektedir.

Do 2. ve 3. Hali Nedir?

İngilizcede bir şeyi yapmak anlamına gelen do fiili, en fazla kullanılan fiiller arasındadır. Do fiili düzensiz fiillerdendir. Bu nedenle 2. ve 3. halinde ek almaz. Bunun yerine tamamen değişir. Fiillerde 2. hal geçmiş zamanı anlatır. Do fiili 2. hali did olurken olumsuzu didn't olmaktadır. Do fiili 3. hali ise done şeklindedir. Soru cümlelerinde de yalın şekilde do olarak kullanılır.

Do Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

Do fiilinin ikinci zamanı did, üçüncü zamanı ise done şeklindedir. Sizler için örnek cümleler içerisinde kullandık.