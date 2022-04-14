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Do 2. Ve 3. Hali Nedir? Do Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Do 2. Ve 3. Hali Nedir Do Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizce cümle yapısı, dilimize göre daha farklıdır. Çünkü fiiller, cümle sonunda değil cümle ortasında ve başında yer alabilir. İngilizce de sıklıkla kullanılan fiiller arasında do yani yapmak fiili yer alır. Her fiilde olduğu gibi do fiilinde de 2. ve 3. haller bulunmaktadır. Do 2. ve 3. hali nedir? Do fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleleri derledik.

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 Do, İngilizce de yaygın olarak kullanılan bir fiildir. Hatta gün içinde çoğu kişi onlarca yüzlerce kez kullanıyor olabilir. Çünkü do fiili genel anlamlı olup yapmak anlamını taşır. Do fiili, du şeklinde telaffuz edilmektedir. 

 Do 2. ve 3. Hali Nedir? 

 İngilizcede bir şeyi yapmak anlamına gelen do fiili, en fazla kullanılan fiiller arasındadır. Do fiili düzensiz fiillerdendir. Bu nedenle 2. ve 3. halinde ek almaz. Bunun yerine tamamen değişir. Fiillerde 2. hal geçmiş zamanı anlatır. Do fiili 2. hali did olurken olumsuzu didn't olmaktadır. Do fiili 3. hali ise done şeklindedir. Soru cümlelerinde de yalın şekilde do olarak kullanılır. 

 Do Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 Do fiilinin ikinci zamanı did, üçüncü zamanı ise done şeklindedir. Sizler için örnek cümleler içerisinde kullandık.

  1. hali kullanımı; I did my homework night yesterday.
  2. hali kullanımı; Have you done your homework ?
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