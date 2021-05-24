DMT nedir? Ruh ve bedeni birleştiren molekül DMT (Dimetiltriptamin) hakkında bilgi

Beynimiz vücuttaki en önemli olan organların başında yer almaktadır. Beyin içerisindeki tüm yapılar çok özel ve çok önemlidir. Fakat epifiz bezi olarak isimlendirilen yapı beyin içerisinde yer alan tüm diğer yapılardan ayrılır ve epifiz bezine dinlerde, mistik düşüncelerde ve felsefe büyük önem verilir.

DMT Nedir?

DMT Dimetiltriptamin isminin kısaltılmasıdır. DMT terimi özellikle bazı dizilerde işlenen konularıyla gündeme gelerek daha fazla kitlenin bu terimden haberdar olması terim üzerinde araştırma yapılmaya başlanmasıyla sonuçlandırmıştır. DMT ruh molekülü olarak isimlendirilmektedir. Bütün canlılarda doğal olarak var olan nörokimyasallardan biridir.

DMT epifiz bezinden salgılanır. Epifiz bezi de kişilere hislerini deneyimlemesini ve bu hisleri algılamasını sağlayan bir takım kimyasalları üreterek salgılar. Bu kimyasallar seratonin, DMT, melatonin gibi kimyasallardır.

Epifiz bezi genel olarak gece vakitlerinde aktive olmaktadır. Karanlıkta salgılanmaya başlayarak rüyaların da yönlendirilmesini yapar. Meditasyonlarda, ibadetler sırasında, zikir sırasında DMT salgılanır ve bu salgıyla birlikte kişi huşu ile üst bilince ulaşır. Epifiz bezinin tam bir şekilde aktive olması, DMT salgılaması kişiyi bireyselleştiren, egosunu oluşturan, düşüncelerinden ve duygularından arınmış olmalıdır.

Ruh Ve Bedeni Birleştiren Molekül DMT (Dimetiltriptamin) Hakkında Bilgi

Dimetiltriptamin, epifiz bezinde uyku sırasındayken salgılanmaktadır. LSD, benzerinde, seratonin agonisti olarak çalışan bir halüsinojendir. DMT salgılanması rüyaların görüldüğü anda gerçekleşir ve DMT etkisiyle zaman algısında bir takım yanılsamalar ortaya çıkar. Beyinde yer alan her yapı simetriktir. Bu durumun tek istisnası epifiz bezidir.

Epifiz bezi beyinde yalnızca bir tanedir. Epifiz bezi omurgalı canlıların beyninde bulunan ve neredeyse bir mercimek tanesi büyüklüğünde olan bezdir. Epifiz bezinin sembolü çok sayıda dine ilham olmuştur. Modern felsefenin babası olarak bilinene Descartes epifiz bezi için beden ile ruhun birleştiği nokta şeklinde niteleme yaptığı bilinmektedir. DMT doğum sırasında ve ölüm sırasında salgılanması artar.