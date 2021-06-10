Dlc Nedir? Oyunlardaki Dlc Paketleri Ne İşe Yarar?

DLC ibaresi özellikle de bir oyunu indirmek ve o oyunu kullanım hususunda oldukça büyük bir öneme sahiptir. Daha güvenli ve keyifli şekilde oyun oynayabilmek adına DLC büyük ölçüde ön plana çıkar. Oyun üzerinden ayrıca pek çok farklı özellik sağladığını da dile getirmek mümkün olmaktadır. Bundan dolayı bu konuda oldukça önemli bir yere sahiptir.

DLC Nedir?

Artık yaşadığımız çağda oyunlar daha fazla satın alınıyor. Fakat oyun satın alınması esnasında DLC gibi kavramları da çok sık görüyoruz. Bazı oyunların DLC satın alım işlemi gerçekleştirmeden, oyunculara keyif vermediği söylenmekte. Oyuncular bu sayede oyun firmalarının önce oyun tabanını uygun fiyata sattığını sonrasında da oyunculara DLC’nin ciddi ölçüde eksikliğini hissettirdiğini düşünüyor.

Bu şekilde düşünen oyuncular esasında hiç de haksız değiller. Çünkü küçük büyük oyun şirketleri bu yöntem sayesinde kârlarını çok yüksek seviyelere yükseltmiş durumda. Hatta oyun şirketleri oyunlarına yapmış oldukları güncellemeleri DLC olarak hazırlayarak kendilerine ek kazanç sağlamakta. Konun daha anlaşılır olması açısından; örneğin, Euro Truck Similator 2 oyununda oyuna eklenmiş olan her harita bir DLC paketi olarak çıkmaktadır. Üstelik çıkmış olan bu DLC paketi hemen hemen oyun ile aynı fiyata satılabiliyor. Satışlarının daha da fazla artmış olduğunu fark eden oyun şirketleri bu durumda daha çok DLC çıkararak satışa sunmuştur.

Adından da anlaşılacağı gibi DLC, indirilebilir içerik anlamını taşıyan bir terimdir. Özellikle de herhangi bir oyun adına indirme özelliğiyle birlikte pek çok farklı ayrıcalık sunan bir yapı olma özelliğini kendi içerisinde barındırmaktadır. O sebeple piyasada bulunmakta olan herhangi bir oyun adına çıkarılabilir bir özellik sağlamaktadır. Genel olarak desteklenmiş olan bir oyun üzerinden belirli bir ücret karşılığı alınır ve sonrasında da indirme işlemi gerçekleştirilir.

Çoğunlukla DLC paketleri oyunun lisanslı yapısı altında elde edilmektedir. Üstelik de sürekli olarak güncellenen DLC paketleri vesilesiyle, bu konuda büyük oyun şirketleri oldukça önemli bir kazanç elde ediyor. Tabii güncellemenin oyunlar aracılığıyla kullanıcılar da daha etkileşimli ve keyifli bir oyun olanağı elde edilir. DLC paketleri aynı zamanda farklı siteler üzerinden de kolaylıkla elde ederek satın alma işlemini gerçekleştirmek mümkün olmaktadır.

Oyunlardaki DLC Paketleri Ne İşe Yarar?

Oyunlarda gördüğümüz DLC paketleriyle alakalı olarak oyun tutkunlarının en çok merak etmekte olduğu konuların başında Oyunlardaki DLC paketleri ne işe yarıyor sorusuna verilen yanıt olmaktadır. Bu yanıtı öğrenmek isteyen pek çok oyun tutkunu internetten yararlanarak bu konuyu çok detaylı bir şekilde araştırmaya yönelmektedir. Bu bakımdan her okuyucu tarafından anlaşılabilir bir şekilde bu konu hakkında bilgi verilmesi çok büyük bir önem taşımaktadır.

Oyunların gelişimi ve oyun içerisinde yer alan güncel unsurlara ulaşım sağlayabilmek adına DLC paketler oldukça büyük bir öneme sahip durumdadır. Bu sayede oyunu indirmiş durumda olan kişinin elinde bulunan oyuna ekstra bir içerik sağlaması söz konusu olur.

Bu içerik ise oyun içerisinde mevcudiyeti olan herhangi bir bölüm üzerinden desteklenebilmektedir. Bu sayede güncellenmiş durumda olan yeni oyun eşliğinde oyunu oynayan kişi daha keyifli bir deneyim sağlama olanağına erişir. O yüzden de piyasaya çıkmış durumda olan bir oyun kapsamında, büyük oyun şirketleri sürekli olarak DLC paketini güncelleme işlemi gerçekleştirir. Tabi doğal olarak bu da oyuncular açısından mutlaka elde edilmesi gerekli olan bir unsur haline gelmektedir.